Про це пише Польське радіо.

Другий пакет підтримки Єврокомісії для фермерів з п'яти країн, включаючи Польщу, буде збільшено з 75 млн євро до 100 млн євро.

Остаточне рішення щодо фінансової підтримки буде ухвалене найближчими днями. найближчі дні. Так само дане рішення має бути схвалено представниками держав-членів пізніше. Для Польщі сума допомоги складе близько 30 мільйонів євро.

Зазначається, що Єврокомісія запропонує кроки для того, щоб зерно з України їхало до пункту призначення, тобто в Африку, а не залишалось у сусідніх країнах. Раніше це спричинило дестабілізації внутрішніх аграрних ринків у ЄС.