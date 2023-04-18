Польща отримає €30 мільйонів допомоги від ЄС на тлі кризи з українським зерном, - Польське радіо
Єврокомісія заявила про намір збільшити підтримку фермерів 5 країн, включаючи Польщу після кризи із напливом української сільськогосподарської продукції
Про це пише Польське радіо.
Другий пакет підтримки Єврокомісії для фермерів з п'яти країн, включаючи Польщу, буде збільшено з 75 млн євро до 100 млн євро.
Остаточне рішення щодо фінансової підтримки буде ухвалене найближчими днями. найближчі дні. Так само дане рішення має бути схвалено представниками держав-членів пізніше. Для Польщі сума допомоги складе близько 30 мільйонів євро.
Зазначається, що Єврокомісія запропонує кроки для того, щоб зерно з України їхало до пункту призначення, тобто в Африку, а не залишалось у сусідніх країнах. Раніше це спричинило дестабілізації внутрішніх аграрних ринків у ЄС.
- У суботу, 15 квітня, офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.
- Речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Це сталося на тлі заборони імпорту українського зерна Польщею та Угорщиною.
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