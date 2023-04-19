Угорщина заборонила імпорт 25 видів агропродукції з України

Про це інформує міністр сільського господарства Іштван Надь.

"Уряд прихильний до відстоювання інтересів угорської фермерської спільноти, тому за відсутності значущих заходів ЄС він тимчасово, подібно до Польщі, забороняє імпорт зерна та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до Угорщини", – написав Надь.

Угорський міністр заявив, що сільгоспвиробники в Україні використовують методи, які заборонені в Європейському Союзі, це дає їм змогу уникати зайвих витрат й експортувати на ринок велику кількість м’яса птиці, яєць і меду разом із зерновими та олійними культурами.

Унаслідок цього фермери Центральної Європи не мають можливості продавати власну продукцію, додав Надь.

DW з посиланням на уряд Угорщини пише, що заборона на імпорт триватиме до 30 червня 2023 року.

"Будапешт очікує, що до цього терміну ЄС перегляне тимчасове скасування мит на українські товари та забезпечить справедливі ринкові умови для європейського сільського господарства", – йдеться у повідомленні.