Єврокомісія та п'ять країн ЄС погодили транзит агропродукції з України

Про це повідомляє ВВС.

Влітку минулого року Україна, Туреччина, Росія та ООН домовилися про створення "зернового коридору", яким українське продовольство може вивозитися через Босфор, але це лише частково компенсує зниження обсягу поставок.

Паралельно з цим Європейський Союз погодився забезпечити транзитний експорт українських товарів територією сусідніх з Україною країн без митних перевірок та сплати зборів.

Однак продовольство почало осідати в європейських державах, через територію яких воно мало вивозитися. Це призвело до падіння цін на зерно у Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині – і масовим протестам фермерів, які вимагали припинити постачання українського зерна.

В результаті влада цих кількох країн запровадила захисні заходи проти постачання продовольства з України, у тому числі заборонивши транзит через свою територію.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив у п'ятницю ввечері, що сторонам вдалося домовитися і погодити угоду, яка "приведе до скасування односторонніх заходів" та поновлення транзиту.

Він назвав п'ять основних пунктів угоди:

Розслідування захисних заходів щодо деяких інших продуктів, у т.ч. олія. Робота над забезпеченням експорту в інші країни через шляхи солідарності. Відкликання односторонніх заходів з боку Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини. Надзвичайні захисні заходи для 4 продуктів: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику. Пакет підтримки на 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах.