Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Єврокомісія та п'ять країн ЄС погодили транзит агропродукції з України

Єврокомісія та п'ять країн ЄС погодили транзит агропродукції з України

29 квітня, 2023 субота
05:59
Економіка Зерно

Єврокомісії вдалося домовитися з владою п'яти країн ЄС – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини – з приводу транзиту виробленого в Україні продовольства їхньою територією

Про це повідомляє ВВС.

Влітку минулого року Україна, Туреччина, Росія та ООН домовилися про створення "зернового коридору", яким українське продовольство може вивозитися через Босфор, але це лише частково компенсує зниження обсягу поставок.

Паралельно з цим Європейський Союз погодився забезпечити транзитний експорт українських товарів територією сусідніх з Україною країн без митних перевірок та сплати зборів.

Однак продовольство почало осідати в європейських державах, через територію яких воно мало вивозитися. Це призвело до падіння цін на зерно у Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині – і масовим протестам фермерів, які вимагали припинити постачання українського зерна.

В результаті влада цих кількох країн запровадила захисні заходи проти постачання продовольства з України, у тому числі заборонивши транзит через свою територію.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив у п'ятницю ввечері, що сторонам вдалося домовитися і погодити угоду, яка "приведе до скасування односторонніх заходів" та поновлення транзиту.

Він назвав п'ять основних пунктів угоди:

  1. Розслідування захисних заходів щодо деяких інших продуктів, у т.ч. олія.
  2. Робота над забезпеченням експорту в інші країни через шляхи солідарності.
  3. Відкликання односторонніх заходів з боку Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини.
  4. Надзвичайні захисні заходи для 4 продуктів: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику.
  5. Пакет підтримки на 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах.
  • Нагадаємо, раніше БолгаріяСловаччинаУгорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.
  • Пізніше стало відомо, що 21 квітня Польща розблокує для української агропродукції транзит до портів Європи, що проходить територією країни. Вже 24 квітня Укрзалізниця відновила транзит через територію Польщі української сільгосппродукції.
  • Напередодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава та Брюссель досягли домовленості про транзит українського агроімпорту: мовиться насамперед про зернові й кукурудзу.

Польща
ЄС
Словаччина
Болгарія
зерно
Угорщина
Читайте також:
Зеленський
28 квітня, 2023 п'ятниця
Президент доручив Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, - Резніков
письменниця E. Джин Керролл
27 квітня, 2023 четвер
Письменниця заявила в суді США, що Дональд Трамп зґвалтував її та брехав, ніби цього не було
морська міна
28 квітня, 2023 п'ятниця
Жителів Одеської області попередили про можливі детонації морських мін
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
29 квітня
07:28
Окупанти
На тимчасово окупованій Херсонщині ворог посилив фільтраційні заходи, - Генштаб
06:47
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Путін доручив чиновникам розвивати сферу розробки та виробництва компонентів для безпілотників, - ISW
05:36
Пожежа на нафтобвазі в Севастополі
Окупаційна влада Криму повідомляє про пожежу на нафтобазі у Севастополі
05:09
Юн Сок Йоль та Джо Байден
"Розглядаємо різні варіанти": лідер Південної Кореї не виключає можливість військової допомоги Україні
04:41
Чарльз ІІІ
Опитування показало, що за декілька днів до коронації рейтинг Чарльза III падає
04:13
Пакистан може передати Україні власні ЗРК Anza Mark-II, - The Economic Times
03:45
Джастін Трюдо
Канада та Європейський Союз погодились надалі підтримувати Україну усім необхідним
03:17
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Конгресмени з обох партій тиснуть на Байдена щодо передачі Україні F-16 та ATACMS, - The Hill
02:49
У Миколаєві нетверезий чоловік підірвав гранату
У Миколаєві нетверезий чоловік підірвав гранату: постраждали двоє людей
02:24
Німеччина пропонує виготовити для України 250 тисяч снарядів, – FAZ
02:16
Умань
США про ракетні удари по Україні: "Зробимо все можливе для притягнення РФ до відповідальності"
01:51
Євген Пригожин
Пригожин прогнозує, що ПВК Вагнера невдовзі перестане існувати
01:23
Володимир Зеленський
"Світовий бізнес вірить у нашу перемогу": Зеленський розповів про першу велику інвестицію в Україну з початку повномасштабного вторгнення
00:55
Володимир Зеленський
Заборона експорту агропродукції з України дає небезпечну надію Кремлю: Зеленський поговорив з президентом Євроради Мішелем
00:36
Ексклюзив
росія іран
Іранське суспільство - антиросійське, але правлячі сили Ірану вскочили у зв'язки з РФ, - експерт-міжнародник Данилов
00:27
Молдова
ЄС схвалив новий механізм запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови
00:20
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Для хлопчиків це - бути гарматним м'ясом в армії": Лубінець нагадав ООН, що РФ забирає з України дітей із 2014 року
2023, п'ятниця
28 квітня
23:49
міномет
На Сумщині за день прогриміло 58 вибухів
23:45
Ексклюзив
Джо Байден
Байдену важливо закінчити війну перемогою України до президентських виборів у США, - політичний діяч Рашкін
23:12
термінова новина
Росія обстріляла лікарню на Херсонщині. Є загибла людина та поранені
22:54
Аналітика
Відхід з Бахмута не вплине на оборону, активізація артилерії ЗСУ, ракетний терор РФ: воєнні підсумки тижня
22:49
У Бахмуті загинув дзюдоїст Віталій Паращук
У Бахмуті загинув дзюдоїст Паращук
22:40
Франція про ракетні обстріли: РФ знову навмисно вдарила по житлових будинках
22:25
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 квітня
21:40
Військові на CAESAR
Данія могла сама використовувати ці системи, але мудро і благородно передала їх ЗСУ, - Резніков про САУ CAESAR
21:00
Аналітика
світ, міжнародний огляд
ЗСУ майже готові до нападу, подаровані МіГи не допоможуть, трагедія в Умані, Іран вкрав збройні технології в Заходу. Світові ЗМІ про Україну 28 квітня
20:59
діти, війна
Північна Македонія долучилася до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України
20:40
Окупанти на ЗАЕС
Цього тижня поблизу Запорізької АЕС вибухнула міна, - голова МАГАТЕ
20:17
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Китай заявив, що сприйматиме візит японських посадовців на Тайвань як перетин "червоної лінії"
20:12
Mavic 3, Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили за тиждень майже 150 росіян, 4 артсистеми та 2 сховища з російськими боєприпасами
20:01
OPINION
Олеся Ісаюк
Наука і війна на фронтирі
20:00
Огляд
Збірна України з хокею
Перемоги України на ЧС з хокею, українське дербі у Ла Лізі та новий тренер "Динамо" після матчу зі "Шахтарем": огляд найголовніших подій українського спорту за 22-28 квітня
19:57
Петр Павел
Україна та Чехія разом виготовлятимуть навчальні літаки, зброю та лагодитимуть танки
19:53
радіація
США нададуть Україні датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів, - NYT
19:43
Оновлено
Умань
РФ обстріляла ракетами Україну: в Умані через влучання в багатоповерхівку 23 загиблих, cеред них - 4 дитини, а в Дніпрі загинула жінка і 2-річна дитина
19:36
Цукор
У Маріуполі окупанти обмежили продаж цукру
19:29
Володимир Зеленський
У розмові з президентом Євроради Зеленський запропонував продовжити безмитну торгівлю з ЄС на необмежений термін
19:20
Енергетика
Росіяни обстріляли об'єкт електрогенерації на Донеччині
19:18
Росія зруйнувала дитсадок на Харківщині
Росія зруйнувала дитсадок на Харківщині
19:07
окупанти крим
Окупанти використовують школи й лікарні у військових цілях, а за добу РФ здійснила 40 атак на фронті, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV