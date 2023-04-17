Словаччина призупиняє імпорт української агропродукції
Словаччина стала третьою країною ЄС, яка заборонила імпорт українського зерна та іншої агропродукції
Про це інформує Novinky.
Зазначають, що таке рішення є тимчасовим. З цього питання збиратиметься міжвідомча робоча група.
Рішення про тимчасову заборону імпорту української агропродукції ухвалили у зв'язку тим, що словацькі фермери не можуть конкурувати з дешевим українським зерном на ринку. Так мінагрополітики країни попередило, що вичерпало всі способи легального врегулювання імпорту з України зі збереженням транзиту. Згідно з їхніми планами, українське зерно повинно вирушати через територію країни в інші держави, проте воно потрапляє на склади ЄС та дестабілізує ринок.
"Надалі на урядовому рівні необхідно запровадити більш жорсткі заходи щодо врегулювання імпорту товарів з України", - наголосили в міністерстві.
- Нагадаємо, 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту. Згодом офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.
- У Румунії фермери вимагають заборонити імпорт і транзит зерна з України: погрожують загальнонаціональним протестом.
- 16 квітня стало відомо, що Болгарія також розглядає можливість відмови від імпорту українського зерна, раніше таке рішення вже прийняли Угорщина та Польща. Цього ж дня речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.
- Також 16 квітня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-зустріч із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем, останній запевнив, що Угорщина не зупинятиме транзит українського зерна.
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