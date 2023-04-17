Словаччина призупиняє імпорт української агропродукції

Про це інформує Novinky.

Зазначають, що таке рішення є тимчасовим. З цього питання збиратиметься міжвідомча робоча група.

Рішення про тимчасову заборону імпорту української агропродукції ухвалили у зв'язку тим, що словацькі фермери не можуть конкурувати з дешевим українським зерном на ринку. Так мінагрополітики країни попередило, що вичерпало всі способи легального врегулювання імпорту з України зі збереженням транзиту. Згідно з їхніми планами, українське зерно повинно вирушати через територію країни в інші держави, проте воно потрапляє на склади ЄС та дестабілізує ринок.

"Надалі на урядовому рівні необхідно запровадити більш жорсткі заходи щодо врегулювання імпорту товарів з України", - наголосили в міністерстві.