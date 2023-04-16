Угорщина заявила, що не зупинятиме транзит українського зерна
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-зустріч із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем, під час якої обговорили ситуацію з експортом українського зерна в Угорщину
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Сольський наголосив на необхідності продовження переговорів. Вони допоможуть досягнути домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції. Також він наголосив на неприйнятності односторонніх рішень. Міністр сільського господарства Угорщини своєю чергою пообіцяв, що транзит українського зерна зберігатиметься й надалі.
Міністри домовилися провести консультації стосовно цього питання. Також вони домовилися зустрітися повторно.
- Нагадаємо, 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту. Згодом офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.
- У Румунії фермери вимагають заборонити імпорт і транзит зерна з України: погрожують загальнонаціональним протестом.
- 16 квітня стало відомо, що Болгарія також розглядає можливість відмови від імпорту українського зерна, раніше таке рішення вже прийняли Угорщина та Польща.
- Цього ж дня речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.
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