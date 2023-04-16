Угорщина заявила, що не зупинятиме транзит українського зерна

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Сольський наголосив на необхідності продовження переговорів. Вони допоможуть досягнути домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції. Також він наголосив на неприйнятності односторонніх рішень. Міністр сільського господарства Угорщини своєю чергою пообіцяв, що транзит українського зерна зберігатиметься й надалі.

Міністри домовилися провести консультації стосовно цього питання. Також вони домовилися зустрітися повторно.