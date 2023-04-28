Варшава та ЄС домовилися про обмеження щодо українського агроімпорту. Подробиці
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава та Брюссель досягли домовленості про обмеження українського агроімпорту: мовиться насамперед про зернові й кукурудзу
Про це пише RMF 24.
"Ми завершили домовленості з ЄС щодо заборони імпорту цієї сільськогосподарської продукції, яка призвела до дестабілізації на польському ринку. Йдеться насамперед про зернові та кукурудзу", - ствердив прем'єр Польщі.
Угода містить зобов’язання Польщі та інших країн вийти з односторонньої блокади імпорту продовольства з України. Введеться заборона ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії. Зазначається, що на ці п'ять товарів припадає 90% всього імпорту з України.
- Нагадаємо, раніше Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.
- Пізніше стало відомо, що 21 квітня Польща розблокує для української агропродукції транзит до портів Європи, що проходить територією країни. Вже 24 квітня Укрзалізниця відновила транзит через територію Польщі української сільгосппродукції.
- Європейська комісія погодилася запровадити заборону на імпорт соняшникової олії з України, проте транзит цього продукту буде дозволений.
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