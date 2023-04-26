Єврокомісія погодилася заборонити імпорт соняшникової олії з України
Європейська комісія погодилася запровадити заборону на імпорт соняшникової олії з України, проте транзит цього продукту буде дозволений
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає RMF FM.
Як відомо, Польща разом із Болгарією, Румунією, Словаччиною та Угорщиною провели переговори з Єврокомісією щодо надлишкового імпорту з України, які закінчилися без домовленостей. Брюссель пропонував рішення на рівні ЄС замість тих, які в односторонньому порядку запроваджено сусідніми з Україною країнами, у тому числі Польщею.
На тоді Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. А наразі Комісія погодилася заборонити ввезення з України олії.
Польський міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телус заявив, що його країна не відмовиться від блокади українського імпорту, поки не будуть задоволені польські вимоги.
"Ми не відмовимося від своїх дій у цей момент, які ми зробили, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантують, що польський фермер буде у безпеці, коли йдеться про питання, пов'язані з торгівлею, припливом товарів з України до Польщі", - сказав він.
Також Польща вимагатиме заборони на ввезення борошна, меду, цукру, м'яких фруктів (заморожених), яєць, м'яса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку та концентрату.
- Раніше Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.
- Пізніше стало відомо, що 21 квітня Польща розблокує для української агропродукції транзит до портів Європи, що проходить територією країни. Вже 24 квітня Укрзалізниця відновила транзит через територію Польщі української сільгосппродукції.
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