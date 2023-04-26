Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає RMF FM.

Як відомо, Польща разом із Болгарією, Румунією, Словаччиною та Угорщиною провели переговори з Єврокомісією щодо надлишкового імпорту з України, які закінчилися без домовленостей. Брюссель пропонував рішення на рівні ЄС замість тих, які в односторонньому порядку запроваджено сусідніми з Україною країнами, у тому числі Польщею.

На тоді Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. А наразі Комісія погодилася заборонити ввезення з України олії.

Польський міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телус заявив, що його країна не відмовиться від блокади українського імпорту, поки не будуть задоволені польські вимоги.

"Ми не відмовимося від своїх дій у цей момент, які ми зробили, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантують, що польський фермер буде у безпеці, коли йдеться про питання, пов'язані з торгівлею, припливом товарів з України до Польщі", - сказав він.

Також Польща вимагатиме заборони на ввезення борошна, меду, цукру, м'яких фруктів (заморожених), яєць, м'яса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку та концентрату.