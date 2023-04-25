Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Укрзалізниця відновила транзит сільгосппродукції з України територією Польщі

Укрзалізниця відновила транзит сільгосппродукції з України територією Польщі

25 квітня, 2023 вiвторок
02:42
Економіка експорт продовольства зерно порт

Укрзалізниця відновила транзит через територію Польщі української сільгосппродукції, припинений з 15 квітня

Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Укрзалізниця (УЗ) відновлює експортні транзитні перевезення українських сільськогосподарських вантажів залізничним транспортом через територію Польщі. Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

В компанії уточнили, що перевезення українського продовольства дозволено для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце і Щецин.

Повідомляється також, що дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, незабаром теж буде скасовано.

Водночас питання щодо 3 тис. вагонів з українською сільгосппродукцією, які були завантажені та прийняті до перевезення до введення конвенційної заборони польськими перевізниками, залишається невирішеним.

  • Як повідомлялося раніше, в середині квітня Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина і Румунія в односторонньому порядку заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їх транзит. 21 квітня Польща розблокувала рух української агропродукції транзитом до морпортів країн ЄС. Зараз українські вантажі прямують до польських та німецьких портів на Балтійському морі, а також до румунських та болгарських портів на Чорному морі.
Польща
Укрзалізниця
зерно
Читайте також:
Сергій Лавров
23 квітня, 2023 неділя
Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії, – Клімкін
Ігор Шевадзуцький
23 квітня, 2023 неділя
Спаринг-партнер Усика нокаутував непереможного українського важковаговика
слід від вибуху поблизу російської авіабази в Енгельсі
24 квітня, 2023 понедiлок
У Володимирській області РФ розслідують "бавовну": лишилися три вирви
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.29
  • EUR
    Купівля 41.05
    Продаж 41.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 квітня
03:38
США допомога
Росія мож піти у наступ, тому США посилюють забезпечення ЗСУ, - Білий дім
03:10
Судан
Держдеп США повідомив про домовленості щодо тимчасового припинення вогню у Судані
02:14
танк Аbrams M1
У США заявили, що на одних танках Abrams навчатимуть ЗСУ, а інші прибудуть на фронт до кінця року
01:46
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
РФ звинуватила Україну в атаках на Севастополя і порушенні зернової угоди
01:19
папа Франциск
Шмигаль 27 квітня зустрінеться з Папою Франциском, напередодні візиту понтифіка в Угорщину
00:58
РФ обстріляла прикордоння Сумщини та Чернігівщини зі ствольної артилерії та мінометів
00:54
Гітанас Науседа
Ми довго вагалися, зараз маємо перетнути всі "червоні лінії" у військовій допомозі України, - президент Литви Науседа
00:27
ЗСУ гармата
Знищено до 22 одиниць техніки: йде зачистка передової смуги лівого берега Дніпра, - Гуменюк
2023, понедiлок
24 квітня
23:51
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Партизани на Херсонщині підірвали блокпост росіян, загинув загін росгвардійців
23:32
НАТО
"У відповідь на агресивність РФ Альянс зосередився на обороні": голови генштабів НАТО зберуться у Брюсселі
22:43
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Білий дім про вступ України в НАТО: ми віримо в політику відкритих дверей і не заважали би переговорам країни з Альянсом
22:10
Жозеп Боррель
Боррель закликав представників Китаю та Бразилії відвідати Україну, перш ніж пропонувати перемир'я
21:35
обстріл Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запорізьку область, поранено жінку
21:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Важкі бої у Бахмуті та чому Чорноморський флот РФ втрачає потенціал. Колонка Сергія Згурця
21:28
Володимир Зеленський
"Є рішення по відновленню енергетики після ударів РФ": Зеленський провів нараду щодо ситуації на Житомирщині
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Київ стримував удари по Москві, США бояться невдалого контрнаступу ЗСУ, посол Китаю обурив Європу. Світові ЗМІ про Україну 24 квітня
20:18
Шахед
Повітряні сили збили 9 ворожих безпілотників
20:16
Ексклюзив
Гауляйтер Євген Балицький
Колаборант Балицький зобов'язався на 100% паспортизувати жителів тимчасово окупованої території до 9 травня, - депутат Запорізької облради Лишенко
20:02
Усі 27 послів ЄС у спільній заяві засудили війну РФ в Україні й закликали Росію вивести свої війська
20:01
OPINION
Оксана Забужко, українська письменниця
"Люди бідкаються". І кіно — теж бідкається
19:57
Росіяни обстріляла Дніпропетровщину з дронів та артилерії: пошкоджено будинки
19:19
Єрусалим
У центрі Єрусалима стався теракт, 5 людей поранені, нападника застрелили
19:14
Оновлено
Кая Каллас та Володимир Зеленський
Підтримка України на шляху до ЄС і НАТО, притягнення РФ до відповідальності за злочини: Зеленський і Каллас підписали спільну декларацію
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 425 дня війни: ЄС може передати 1 млн боєприпасів, а Україна працює над обміном "всіх на всіх"
18:58
Володимир Зеленський і Кая Каллас
Зеленський нагородив Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого
18:53
ЗСУ
ЗСУ збили 2 ворожі дрони та завдали 6 авіаударів по районах зосередження противника, — Генштаб
18:27
Ексклюзив
Одночасна робота 50 наших дронів може паралізувати будь-яку російську ППО, - інженер-розробник Бризгалов
18:19
Збірна України з хокею
Україна розтрощила Сербію на ЧС-2023 з хокею
18:14
Україна - НАТО
"Не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом НАТО": в МЗС України відреагували на заяви віцеспікерки угорського парламенту
18:13
Ексклюзив
Пашинян уже давно зробив би заяву щодо цілісності Азербайджану, якби не відчував загрози, - експерт-міжнародник Данилов
18:12
санкції проти Росії
В РФ заявили, що польська авіакомпанія не пустила в літак російську тенісистку
18:01
Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 22-го туру
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Зеленський і порожнеча
17:56
Оновлено
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Рух
УПЛ: Результати усіх матчів 22-го туру чемпіонату України
17:48
Маркета Пекарова Адамова
Початок цьогоріч переговорів про вступ між ЄС та Україною відповідає нашим інтересам, – спікерка чеського парламенту 
17:25
Зеленський
Зеленський: з російського полону звільнено вже 2238 людей, з них 140 — цивільні
17:20
Деніл Кастілло
"Шахтар" оголосив про перехід футболіста з Еквадору
16:51
Китай
"Власна думка, а не позиція країни": Китай про заяву посла у Франції щодо суверенітету пострадянських держав
16:46
Руслан Ротань, Англія - Україна
Україна зіграє наступні матчі відбору Євро-2024 під керівництвом нового тренера
16:46
Ексклюзив
F-16
У питанні постачання Україні F-16 настав період фінальних торгів, - військовий експерт Киричевський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV