Укрзалізниця відновила транзит сільгосппродукції з України територією Польщі
Укрзалізниця відновила транзит через територію Польщі української сільгосппродукції, припинений з 15 квітня
Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Укрзалізниця (УЗ) відновлює експортні транзитні перевезення українських сільськогосподарських вантажів залізничним транспортом через територію Польщі. Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня 2023 року", - ідеться в повідомленні.
В компанії уточнили, що перевезення українського продовольства дозволено для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце і Щецин.
Повідомляється також, що дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, незабаром теж буде скасовано.
Водночас питання щодо 3 тис. вагонів з українською сільгосппродукцією, які були завантажені та прийняті до перевезення до введення конвенційної заборони польськими перевізниками, залишається невирішеним.
- Як повідомлялося раніше, в середині квітня Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина і Румунія в односторонньому порядку заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їх транзит. 21 квітня Польща розблокувала рух української агропродукції транзитом до морпортів країн ЄС. Зараз українські вантажі прямують до польських та німецьких портів на Балтійському морі, а також до румунських та болгарських портів на Чорному морі.
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