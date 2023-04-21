Польща відкрила транзит до Нідерландів для української агропродукції

Про це інформує Укрінформ з посиланням на речника Палати податкової адміністрації в Любліні Міхала Деруся.

У п'ятницю, 21 квітня, перший автомобільний конвой з українськими товарами вирушить до Нідерландів з пункту попуску "Дорогуськ".

"Ми вже маємо сформований конвой з п'яти вантажівок, завершується оформлення документів. Ці автомобілі вже пройшли ветеринарний та митний контроль, і зараз на них встановлюються пломби. Перший конвой повезе до Нідерландів кукурудзу, м'ясо і яйця", – каже Дерусь.

Речник Палати податкової адміністрації розповідає, що конвой у Польщі супроводжуватиме двома автівками митно-податкової служби, а під час виїзду на кордоні знімуть пломби.

Поки невідомо, чи супроводжуватимуть українські конвої з агропродукцією митні служби інших країн ЄС.

Також сьогодні упродовж дня формуватимуться інші конвої з агропродукцією.

"Будуть конвої. Це робиться наступним чином: ми групуємо в конвой вантажівки, які їдуть в одному напрямку. Ми також визначаємо траси проїзду для таких конвоїв", – наголосив Дерусь і додав, що в кожному конвої буде по п'ять фур.

Україна випускає фури лише після проведення в Польщі санітарно-ветеринарного і митного контролю.