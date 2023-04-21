Польща відкрила транзит до Нідерландів для української агропродукції
З опівночі, 21 квітня, Польща розблокувала рух української агропродукції транзитом до польських морпортів, Нідерландів та інших країн ЄС. Вирушають перші фури
Про це інформує Укрінформ з посиланням на речника Палати податкової адміністрації в Любліні Міхала Деруся.
У п'ятницю, 21 квітня, перший автомобільний конвой з українськими товарами вирушить до Нідерландів з пункту попуску "Дорогуськ".
"Ми вже маємо сформований конвой з п'яти вантажівок, завершується оформлення документів. Ці автомобілі вже пройшли ветеринарний та митний контроль, і зараз на них встановлюються пломби. Перший конвой повезе до Нідерландів кукурудзу, м'ясо і яйця", – каже Дерусь.
Речник Палати податкової адміністрації розповідає, що конвой у Польщі супроводжуватиме двома автівками митно-податкової служби, а під час виїзду на кордоні знімуть пломби.
Поки невідомо, чи супроводжуватимуть українські конвої з агропродукцією митні служби інших країн ЄС.
Також сьогодні упродовж дня формуватимуться інші конвої з агропродукцією.
"Будуть конвої. Це робиться наступним чином: ми групуємо в конвой вантажівки, які їдуть в одному напрямку. Ми також визначаємо траси проїзду для таких конвоїв", – наголосив Дерусь і додав, що в кожному конвої буде по п'ять фур.
Україна випускає фури лише після проведення в Польщі санітарно-ветеринарного і митного контролю.
- 15 квітня Польща затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.
- 16 квітня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість відмови від імпорту українського зерна.
- Речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.
- 18 квітня стало відомо, що Польща отримає €30 млн допомоги від ЄС на тлі кризи з українським зерном.
- Після цього Варшава вирішила розблокувати 21 квітня транзит української агропродукції до портів Європи.
- Також Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт зерна та харчових продуктів з України, але зробила виняток для транзитних товарів.
- 19 квітня Угорщина заборонила імпорт 25 видів агропродукції з України. Заборона на ввезення зернових, борошна, меду, олії та м'яса з України до Угорщини триватиме до 30 червня цього року.
- Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що Україна несе відповідальність за перенасичення аграрною продукцією ринку Східної Європи.
- 19 квітня міністр сільського господарства Румунії Петре Деа провів переговори з українським колегою Миколою Сольським та хоче обговорить обмеження імпорту зерна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.67
Купівля 37.67Продаж 38.43
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе