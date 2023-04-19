Румунія має намір обмежити імпорт зерна з України, але не заборонити
19 квітня міністр сільського господарства Румунії Петре Деа провів переговори з українським колегою Миколою Сольським та хоче обговорить обмеження імпорту зерна
Про це інформує Міністерство сільського господарства Румунії.
Зокрема під час сьогоднішньої зустрічі міністрів Петре Деа та Микола Сольський обговорювали заходи щодо обмеження експорту зернових та олійних культур - соняшника, ріпаку, які вживатимуться для захисту румунських фермерів.
Деа заявив, що Румунія запровадить додаткові заходи безпеки - пломбування та моніторинг транспортних засобів, які прямують до третіх країн.
"Румунія, як держава-член, підтримує зусилля Єврокомісії щодо підтримки України в умовах російської агресії та продовжить забезпечувати транзит зернових з цієї країни до третіх держав та традиційні торговельні шляхи", - наголошує румунський міністр.
Також від 19 квітня Румунія запроваджує контроль безпосередньо на митниці, координованій ANSVSA, для всіх агропродовольчих товарів. Він передбачає відбір проб для перевірки відповідно до європейського законодавства, а не у місці призначення, як це відбувалося досі.
Румунська сторона повідомила, що очікує відповіді на лист, адресований європейським інституціям прем'єр-міністрами ЄС та президентом Болгарії щодо розв'язання проблем фермерів та ринку.
Міністри домовилися провести переговори в п'ятницю, 21 квітня.
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