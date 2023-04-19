Румунія має намір обмежити імпорт зерна з України, але не заборонити

Про це інформує Міністерство сільського господарства Румунії.

Зокрема під час сьогоднішньої зустрічі міністрів Петре Деа та Микола Сольський обговорювали заходи щодо обмеження експорту зернових та олійних культур - соняшника, ріпаку, які вживатимуться для захисту румунських фермерів.

Деа заявив, що Румунія запровадить додаткові заходи безпеки - пломбування та моніторинг транспортних засобів, які прямують до третіх країн.

"Румунія, як держава-член, підтримує зусилля Єврокомісії щодо підтримки України в умовах російської агресії та продовжить забезпечувати транзит зернових з цієї країни до третіх держав та традиційні торговельні шляхи", - наголошує румунський міністр.

Також від 19 квітня Румунія запроваджує контроль безпосередньо на митниці, координованій ANSVSA, для всіх агропродовольчих товарів. Він передбачає відбір проб для перевірки відповідно до європейського законодавства, а не у місці призначення, як це відбувалося досі.

Румунська сторона повідомила, що очікує відповіді на лист, адресований європейським інституціям прем'єр-міністрами ЄС та президентом Болгарії щодо розв'язання проблем фермерів та ринку.

Міністри домовилися провести переговори в п'ятницю, 21 квітня.