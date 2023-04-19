Україна перенаситила аграрною продукцією ринок Східної Європи, - політолог Кулик
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що Україна несе відповідальність за перенасичення аграрною продукцією ринку Східної Європи
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо ми говоримо про нашу відповідальність в ситуації із забороною імпорту української продукції через територію окремих країн, то, як на мене, ми перенаситили ринок Східної Європи. Очевидно, що це питання і до правил гри для наших виробників та перевізників, які інколи нехтували правилами. Адже та аграрна продукція, яка мала проходити транзитом, часто осідала в цих країнах Східної Європи", - пояснив Кулик.
Політолог зауважив, що українські асоціації, які здійснювали супровід аграрної продукції, мали б ретельніше слідкувати за ситуацією
"До прикладу, український мед захопив понад 70% польського ринку. Тому польські виробники кажуть, що вони зараз фактично банкрутують. Це говорить про те, що, отримавши сприятливу ситуацію, наші провідні асоціації, які здійснювали міжнародний супровід зовнішньоекономічної діяльності українських компаній, мали б брати участь у цьому супроді не лише на паперах", - додав він.
- 15 квітня Польща затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.
- 16 квітня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість відмови від імпорту українського зерна.
- Речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.
- 18 квітня стало відомо, що Польща отримає €30 млн допомоги від ЄС на тлі кризи з українським зерном.
- Після цього Варшава вирішила розблокувати 21 квітня транзит української агропродукції до портів Європи.
- Також Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт зерна та харчових продуктів з України, але зробила виняток для транзитних товарів.
- 19 квітня в Угорщині повідомили про заборону на ввезення зернових, борошна, меду, олії та м'яса з України, яка триватиме до 30 червня цього року
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.46
Купівля 37.46Продаж 38.25
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе