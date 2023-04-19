Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо ми говоримо про нашу відповідальність в ситуації із забороною імпорту української продукції через територію окремих країн, то, як на мене, ми перенаситили ринок Східної Європи. Очевидно, що це питання і до правил гри для наших виробників та перевізників, які інколи нехтували правилами. Адже та аграрна продукція, яка мала проходити транзитом, часто осідала в цих країнах Східної Європи", - пояснив Кулик.

Політолог зауважив, що українські асоціації, які здійснювали супровід аграрної продукції, мали б ретельніше слідкувати за ситуацією

"До прикладу, український мед захопив понад 70% польського ринку. Тому польські виробники кажуть, що вони зараз фактично банкрутують. Це говорить про те, що, отримавши сприятливу ситуацію, наші провідні асоціації, які здійснювали міжнародний супровід зовнішньоекономічної діяльності українських компаній, мали б брати участь у цьому супроді не лише на паперах", - додав він.