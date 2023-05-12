Про це повідомляє польське міністерство сільського господарства.

Наразі заборону на експорт агропродукції запроваджено до 5 червня.

"Міністри сільського господарства прикордонних країн високо оцінюють укладену угоду з Європейською Комісією та дії, вжиті для пом’якшення наслідків збільшення імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України. Водночас заявляють, що рішення, які набули чинності 2 травня 2023 року, можуть виявитися неефективними та недостатніми", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті польського відомства.

Країни-сусідки України вказали на те, що заборона на ввезення не поширюється на товари, імпортовані на підставі договорів, укладених до 2 травня. Міністри закликають Єврокомісію знайти вихід із цієї ситуації, запропонувавши відповідні юридично обов’язкові механізми.

Крім того, пропонується постійно моніторити імпорт інших сільськогосподарських та харчових продуктів з України та за потреби оперативно вживати превентивних заходів щодо них, а також виділити додаткові кошти на підтримку місцевих фермерів.