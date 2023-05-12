П'ять країн ЄС закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року
Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року
Про це повідомляє польське міністерство сільського господарства.
Наразі заборону на експорт агропродукції запроваджено до 5 червня.
"Міністри сільського господарства прикордонних країн високо оцінюють укладену угоду з Європейською Комісією та дії, вжиті для пом’якшення наслідків збільшення імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України. Водночас заявляють, що рішення, які набули чинності 2 травня 2023 року, можуть виявитися неефективними та недостатніми", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті польського відомства.
Країни-сусідки України вказали на те, що заборона на ввезення не поширюється на товари, імпортовані на підставі договорів, укладених до 2 травня. Міністри закликають Єврокомісію знайти вихід із цієї ситуації, запропонувавши відповідні юридично обов’язкові механізми.
Крім того, пропонується постійно моніторити імпорт інших сільськогосподарських та харчових продуктів з України та за потреби оперативно вживати превентивних заходів щодо них, а також виділити додаткові кошти на підтримку місцевих фермерів.
- Молдова також мала намір запровадити обмеження на імпорт агропродукції з України, але передумала.
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