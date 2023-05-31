У ЄС наполягають на продовженні обмежень на імпорт українського зерна до жовтня
Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Войцеховського, Єврокомісія ще не погодилася продовжити обмеження, але він сподівається, що йому "вдалось переконати інші країни-члени, що це єдино справедливе рішення".
Він розповів, що обмеження на імпорт зерна з України до ЄС, можливо, доведеться продовжити щонайменше до кінця жовтня, попри "шалений спротив" з боку Києва.
Обмеження були запроваджені після скарг деяких країн ЄС на те, що надлишок українського зерна знижує ціни на місцеву агропродукцію та впливає прибутки фермерів.
ЄС уклав угоду з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією та Румунією та дозволив їм заблокувати імпорт зерна з України.
Україна змушена експортувати зерно суходолом, оскільки традиційний канал постачання зерна через Чорне море, суттєво обмежено через повномасштабне вторгнення РФ.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що подібні експортні обмеження є "абсолютно неприйнятними".
- 15 квітня Польща затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.
- У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.
- 29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.
- 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
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