Про це повідомляє The Guardian.

За словами Войцеховського, Єврокомісія ще не погодилася продовжити обмеження, але він сподівається, що йому "вдалось переконати інші країни-члени, що це єдино справедливе рішення".

Він розповів, що обмеження на імпорт зерна з України до ЄС, можливо, доведеться продовжити щонайменше до кінця жовтня, попри "шалений спротив" з боку Києва.

Обмеження були запроваджені після скарг деяких країн ЄС на те, що надлишок українського зерна знижує ціни на місцеву агропродукцію та впливає прибутки фермерів.

ЄС уклав угоду з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією та Румунією та дозволив їм заблокувати імпорт зерна з України.

Україна змушена експортувати зерно суходолом, оскільки традиційний канал постачання зерна через Чорне море, суттєво обмежено через повномасштабне вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що подібні експортні обмеження є "абсолютно неприйнятними".