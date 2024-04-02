Україна планує цьогоріч засіяти 5,6 млн га земель: названо регіони-лідери посівної кампанії

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Питання логістики для нас надзвичайно важливе, оскільки в Україні активно триває посівна кампанія", - зазначив він.

За його словами, станом на зараз засіяно вже майже 477 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур.

При цьому лідерами посівної кампанії є Одещина, Миколаївщина, Тернопільщина, Полтавщина, Хмельниччина, Вінниччина.

"Україна обов’язково зберігатиме статус провідного експортера продовольства та гаранта глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив чиновник.