Удар ЗСУ по об'єкту в Криму, сила Atacms та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця

ЗСУ уразили ціль під Євпаторією

Були відео потужних вибухів на території цього сорокового командного вимірювального центру, який ворог модернізував з 2014 року. Такі удари можуть суттєво послабити розвідувальні і оперативні можливості РФ, особливо у сфері військового зв'язку та навігації. Ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури потребуватиме значних фінансових і технологічних ресурсів. Очікуємо, що є втрати особового складу противника.

Також повідомлялось, що на території цього об'єкту ворог розміщував потужний комплекс РЕБ "Красуха", який був покликаний прикривати від атак безпілотними комплексами чи ракетним озброєнням окуповану ділянку. Місцеві жителі повідомляли, що центр супутникового зв'язку атакували дронами. Однак є висока ймовірність, що використовувалися саме Atacms. Хоча відстань від нашої території - близько 300 км.

Використання американської зброї по РФ

Сьогодні питання використання американської зброї не лише по Криму, а й по російській території на тактичну й оперативну глибину, стає все більш гострим і актуальним. Київ наполягає на тому, аби можна було використовувати закордонні озброєння, виходячи як з технічних можливостей зброї, так і з потреб поля бою. Однак зараз американські посадовці говорять, що США дозволяють Україні використовувати HIMARS по цілях в Росії. Ці обмеження не стосуються географії. Тобто йдеться про всі області, де є військові цілі, які долучені до активних бойових операцій або готуються до неминучих бойових дій.

Можна зробити висновок, що значна кількість російських військових об'єктів і летовищ знаходяться за межами дії HIMARS, але в зоні досяжності Atacms. Це означає, що насправді деякі летовища, зокрема і аеродром "Балтимор" у місті Воронеж, до якого 200 км, - регулярно використовується для того, аби літаки типу СУ-34 злітали з цього аеродрому і здійснювали удари КАБами по нашій території. Тому розширення зони використання Atacms має суттєво змінити ситуацію на полі бою, в тому числі і для знищення комплексів протиповітряної оборони С-400.

Якщо ми будемо використовувати Atacms для знищення С-400, зона впливу С-400 на наші літаки, і в перспективі на літаки F-16 буде набагато меншою. Тому вкрай важливо домагатися посилення варіації і поглиблення зони дії Atacms вглиб території Російської Федерації. Зараз це ефективний напрямок виснаження наступального потенціалу противника, знищення його живої сили і техніки, один з важливих чинників забезпечення постійних високих втрат противника.

Ситуація на фронті: Покровський напрямок

Зараз найбільше бойових дій відбувається на Покровському напрямку, - третина зіткнень з усього фронту, протяжність якого складає 940 км. Покровський напрямок - від Карлівки на півдні, до Новоолександрівки і Воздвиженки на півночі. Ворог намагається просуватися від Очеретиного в декількох напрямках, зокрема це Новоолександрівка з курсом на Воздвиженку і до траси Покровськ-Костянтинівка.

Противник намагається діяти в напрямку Євгенівки та в інших ділянках, використовуючи перевагу, насамперед, у живій силі і техніці. З приводу Новоолександрівки спочатку були повідомлення від DeepState, що ворог повністю захопив Новоолександрівку. Пізніше були пояснення з боку Генерального штабу ЗСУ, що насправді на західній частинах Новоолександрівки утримуються наші війська. Але в будь-якому разі, ситуація вкрай непроста. За Новоолександрівкою починаються висоти - Воздвиженка, і далі траса, до якої так прагне просунуться противник.

Олександр Ширшин - заступник командира батальйону 47 ОМБр, яка тримає оборону на Покровському напрямку, зазначив, що активність противника поблизу Новоолександрівки впливає на ситуацію на Покровському напрямку: "Наші фланги проходять по ділянці, де росіяни намагаються наступати. Коли завалений фланг, набагато простіше взяти бригаду в оточення або там зайняти позиції. Ситуація непроста, але ми продовжуємо працювати".

За його словами, з траси Покровськ-Костянтинівка противник може розвинути успіх і так само мати можливість заходити в сторону Костянтинівки. Тому питання полягає не так у забезпеченні, як у загрозі для інших ділянок фронту.

Ширшин розповів, яка зараз ситуація в зоні відповідальності 47 ОМБр.

"Продовжуються активні бої. Противник дуже міцно взявся за нас, штурмує великими групами людей. На жаль, ворог має успіх. Незважаючи на це, ми продовжуємо тримати оборону. Є нюанси, з якими ми стикаємося. Росіяни перевищують нас в чисельності, це очевидно. Але вважаю, що ми ведемо борону достатньо ефективно", - зазначив він.

Ворог використовує бронетехніку вкрай рідко, додав Ширшин. Полонені кажуть, що техніки або немає або вона закінчилась. Вони бояться її використовувати, тому що вся техніка палиться. Переважно техніка була знищена за рахунок БМП Bradley і fpv-дронів. Максимум, що вони використовують зараз - це багі або мотоцикли.

Поповнення противника після втрат відбувається доволі швидко, каже Ширшин. Зазвичай росіяни замінюють новими підрозділами. "У нас на цій ділянці вже кілька разів мінялися підрозділи. Зараз знову зайшов в новий полк. По них видно, коли ці перші бійці, які намагаються заходити, роблять це доволі агресивно. Ц них виходить просуватися, поки не почнуть нести перші втрати. Але окупанти достатньо оперативно замінюють їх, в них достатньо особового складу, щоб проводити такі заміни".

Артилерія з боку ЗСУ працює. Питання в тому, що немає такої кількості БК, якої вони потребують.

"Незважаючи на ці всі поставки, підписані договори і тому подібне, ми ще не відчуваємо того, щоб у нас було якесь поповнення. Але ми в такому режимі провоювали півроку і продовжуємо, робимо все можливо з наявними ресурсами", - додав заступник командира батальйону 47 ОМБр.