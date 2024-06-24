Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Удар ЗСУ по об'єкту в Криму, сила Atacms та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Удар ЗСУ по об'єкту в Криму, сила Atacms та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
24 червня, 2024 понедiлок
21:32
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Сьогодні з'явились перші супутникові знімки, після того як Сили оборони завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку, який знаходиться під Євпаторією у селищі Вітіне

Зміст

ЗСУ уразили ціль під Євпаторією

Були відео потужних вибухів на території цього сорокового командного вимірювального центру, який ворог модернізував з 2014 року. Такі удари можуть суттєво послабити розвідувальні і оперативні можливості РФ, особливо у сфері військового зв'язку та навігації. Ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури потребуватиме значних фінансових і технологічних ресурсів. Очікуємо, що є втрати особового складу противника. 

Також повідомлялось, що на території цього об'єкту ворог розміщував потужний комплекс РЕБ "Красуха", який був покликаний прикривати від атак безпілотними комплексами чи ракетним озброєнням окуповану ділянку. Місцеві жителі повідомляли, що центр супутникового зв'язку атакували дронами. Однак є висока ймовірність, що використовувалися саме Atacms. Хоча відстань від нашої території - близько 300 км.

Використання американської зброї по РФ

Сьогодні питання використання американської зброї не лише по Криму, а й по російській території на тактичну й оперативну глибину, стає все більш гострим і актуальним. Київ наполягає на тому, аби можна було використовувати закордонні озброєння, виходячи як з технічних можливостей зброї, так і з потреб поля бою. Однак зараз американські посадовці говорять, що США дозволяють Україні використовувати HIMARS по цілях в Росії. Ці обмеження не стосуються географії. Тобто йдеться про всі області, де є військові цілі, які долучені до активних бойових операцій або готуються до неминучих бойових дій.

Можна зробити висновок, що значна кількість російських військових об'єктів і летовищ знаходяться за межами дії HIMARS, але в зоні досяжності Atacms. Це означає, що насправді деякі летовища, зокрема і аеродром "Балтимор" у місті Воронеж, до якого 200 км, - регулярно використовується для того, аби літаки типу СУ-34 злітали з цього аеродрому і здійснювали удари КАБами по нашій території. Тому розширення зони використання Atacms має суттєво змінити ситуацію на полі бою, в тому числі і для знищення комплексів протиповітряної оборони С-400.

Якщо ми будемо використовувати Atacms для знищення С-400, зона впливу С-400 на наші літаки, і в перспективі на літаки F-16 буде набагато меншою. Тому вкрай важливо домагатися посилення варіації і поглиблення зони дії Atacms вглиб території Російської Федерації. Зараз це ефективний напрямок виснаження наступального потенціалу противника, знищення його живої сили і техніки, один з важливих чинників забезпечення постійних високих втрат противника.

Ситуація на фронті: Покровський напрямок

Зараз найбільше бойових дій відбувається на Покровському напрямку, - третина зіткнень з усього фронту, протяжність якого складає 940 км. Покровський напрямок - від Карлівки на півдні, до Новоолександрівки і Воздвиженки на півночі. Ворог намагається просуватися від Очеретиного в декількох напрямках, зокрема це Новоолександрівка з курсом на Воздвиженку і до траси Покровськ-Костянтинівка.

Противник намагається діяти в напрямку Євгенівки та в інших ділянках, використовуючи перевагу, насамперед, у живій силі і техніці. З приводу Новоолександрівки спочатку були повідомлення від DeepState, що ворог повністю захопив Новоолександрівку. Пізніше були пояснення з боку Генерального штабу ЗСУ, що насправді на західній частинах Новоолександрівки утримуються наші війська. Але в будь-якому разі, ситуація вкрай непроста. За Новоолександрівкою починаються висоти - Воздвиженка, і далі траса, до якої так прагне просунуться противник.

Олександр Ширшин - заступник командира батальйону 47 ОМБр, яка тримає оборону на Покровському напрямку, зазначив, що активність противника поблизу Новоолександрівки впливає на ситуацію на Покровському напрямку: "Наші фланги проходять по ділянці, де росіяни намагаються наступати. Коли завалений фланг, набагато простіше взяти бригаду в оточення або там зайняти позиції. Ситуація непроста, але ми продовжуємо працювати".

За його словами, з траси Покровськ-Костянтинівка противник може розвинути успіх і так само мати можливість заходити в сторону Костянтинівки. Тому питання полягає не так у забезпеченні, як у загрозі для інших ділянок фронту.

Ширшин розповів, яка зараз ситуація в зоні відповідальності 47 ОМБр.

"Продовжуються активні бої. Противник дуже міцно взявся за нас, штурмує великими групами людей. На жаль, ворог має успіх. Незважаючи на це, ми продовжуємо тримати оборону. Є нюанси, з якими ми стикаємося. Росіяни перевищують нас в чисельності, це очевидно. Але вважаю, що ми ведемо борону достатньо ефективно", - зазначив він.

Ворог використовує бронетехніку вкрай рідко, додав Ширшин. Полонені кажуть, що техніки або немає або вона закінчилась. Вони бояться її використовувати, тому що вся техніка палиться.  Переважно техніка була знищена за рахунок БМП Bradley і fpv-дронів. Максимум, що вони використовують зараз - це багі або мотоцикли.

Поповнення противника після втрат відбувається доволі швидко, каже Ширшин. Зазвичай росіяни замінюють новими підрозділами. "У нас на цій ділянці вже кілька разів мінялися підрозділи. Зараз знову зайшов в новий полк. По них видно, коли ці перші бійці, які намагаються заходити, роблять це доволі агресивно. Ц них виходить просуватися, поки не почнуть нести перші втрати. Але окупанти достатньо оперативно замінюють їх, в них достатньо особового складу, щоб проводити такі заміни".

Артилерія з боку ЗСУ працює. Питання в тому, що немає такої кількості БК, якої вони потребують.

"Незважаючи на ці всі поставки, підписані договори і тому подібне, ми ще не відчуваємо того, щоб у нас було якесь поповнення. Але ми в такому режимі провоювали півроку і продовжуємо, робимо все можливо з наявними ресурсами", - додав заступник командира батальйону 47 ОМБр.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Крим
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
F-16
Військові новини
допомога Україні
ракетний удар
допомога США Україні
Колонка Згурця
HIMARS
Світ про Україну
Покровськ
Читайте також:
начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич
23 червня, 2024 неділя
Начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал"
пенсія
23 червня, 2024 неділя
Чому в Україні такі низькі пенсії: пояснює ексміністр соцполітики Рева
Російські полонені в Україні
23 червня, 2024 неділя
"Кількість охочих зросла": у ГУР розповіли, скільки військових РФ здалися в полон в рамках проєкту "Хочу жить"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.87
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
24 червня
22:59
Оновлено
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 135 бойових зіткнень. 45 - на Покровському напрямку
22:52
Вибухи в Криму
РФ звинуватила США в атаці на Крим: у Пентагоні відповіли, що Україна сама ухвалює рішення щодо цілей
22:33
Корінна та Міхаель Шумахери
Поліція ФРН затримала чоловіків, які шантажували родину легендарного автогонщика Шумахера
22:07
Віктор Орбан
У Німеччині кортеж Орбана потрапив у ДТП: загинув поліцейський, ще один офіцер постраждав
21:39
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"Я не здаюся": глава МЗС Чехії заявив, що й надалі намагатиметься обмежити пересування дипломатів РФ у Шенгенській зоні
21:20
Ексклюзив
Якби це був ATACMS, то там була б кривава баня: "Інформаційний спротив" про падіння уламків ракети російського ЗРК у Севастополі
21:19
Олександр Сваток, Німеччина - Україна
Футболіст збірної України перейшов до клубу зі США
21:05
Спільне комюніке Саміту миру
Комюніке Саміту миру підписала ще одна країна
21:00
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Знищено 120 БПЛА: ВМС та СБУ 21 червня уразили навчальний центр ППО у Краснодарському краї
20:46
Аналітика
Україна ЄС
Встигаємо до угорців. Що означає старт переговорів про вступ України до ЄС та коли чекати членства
20:40
Китай готовий шукати політичне врегулювання "української кризи у власний спосіб", - Сі Цзіньпін
20:19
Зеленський призначив Гнатова командувачем Об'єднаних сил ЗСУ замість Содоля
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Справи супостатів дуже кепські
20:03
Важка машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію. У чому її унікальність
20:02
Оновлено
ЄС
Рада ЄС передасть Україні на озброєння 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів, - Боррель
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 852-го дня війни: ЗСУ уразили центр космічного зв'язку РФ, Україна вже в липні може отримати 2,5 млрд євро з активів Росії
19:59
Росіяни поширюють ІПСО про неякісні фортифікації у Запорізькій області: у ЗОВА відреагували
19:55
електроенергія, відключення
У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складна, - очільник YASNO Коваленко
19:52
Ігор Терехов
РФ повністю або частково зруйнувала 796 освітніх об'єктів Харкова: Терехов закликав ООН допомогти захистити місто
19:44
Партизани розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Криму
19:41
Петер Сіярто
Угорщина оскаржить рішення ЄС про спрямування 1,4 млрд євро від активів РФ на зброю для України
19:39
Ексклюзив
Крим, Севастополь, Бельбек
"Російська ППО свідомо збивала ракети над пляжами": військовий експерт Снєгирьов про цивільні жертви й поранених у Севастополі
19:26
Оновлено
пожежа у Фрязіно під Москвою
Розробляв і виробляв електроприлади, зокрема РЕБ: у Підмосковʼї горить науково-дослідний інститут "Платан"
19:26
електроенергія
"Треба починати просто зараз": в Укренерго назвали спосіб урятувати енергосистему України
19:26
шкільні підручники
США виділять кошти на друк понад 3 млн підручників для українських школярів
19:07
ПЦУ вперше провела літургію в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської лаври
19:07
Оновлено
Селидове
Росіяни 23 червня скинули авіабомби на Селидове: 6 поранених, серед них діти
19:01
Оновлено
Очільник МОН Оксен Лісовий
В Україні змінюють правила вступу в аспірантуру: що відомо
18:59
Щоб союзники усвідомлювали складність обставин на фронті: Сирський провів телефонну розмову з генералом Каволі
18:58
Окупанти цілий день тероризували Нікопольщину: серед поранених – літні люди
18:50
Оновлено
Окупанти 24 червня вдарили "іскандерами" по Покровську
Окупанти вдарили "іскандерами" по Покровську: загинули 5 людей, 41 поранений
18:45
Робота з відновлення електропостачання Херсон
За тиждень енергетики відновили світло для 89 тис. сімей, домівки яких були знеструмлені через обстріли РФ
18:45
Як формується ціна електронної книжки в Україні: пояснення видавців
18:39
вантажівки для прикордонників
У Мінвідновлення розповіли про зміни після лібералізації вантажних перевезень між Україною та ЄС
18:25
Інтерв’ю
Юрій Федоренко
Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко: "Ситуація стабілізована" на фронті означає, що ми потребуємо в три рази більше ресурсу і не час розслаблятися
18:19
світло
В які години збільшать обсяг обмежень: в Україні 25 червня всю добу діятимуть графіки відключень електроенергії
18:11
Додаток "Дія"
Не лише шлюб: у Дії тестують послуги актових записів про народження, розлучення та зміну імені
18:05
Ексклюзив
Що обговорили в перший день чергового форуму експертної мережі міжнародної Кримської платформи
18:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому не можна терміново спорудити ТЕЦ
17:58
Окупанти влаштували у Бердянську день пам'яті жертв терактів у Дагестані
Окупанти влаштували у Бердянську день пам'яті жертв терактів у Дагестані, - голова МВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV