Покровський напрямок - найпріоритетніший для окупантів, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець повідомив, що Покровський напрямок сьогодні залишається найбільш пріоритетним для російських військ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо говорити про Покровський напрямок, то він для противника залишається найпріоритетнішим. Адже майже третина бойових зіткнень за минулу добу відбулася саме на Покровському напрямку. Насамперед це стосується Очеретиного. Там противник намагається розширювати плацдарм у кількох напрямках. Зокрема, спроби повністю захопити Новоолександрівку. Вчора в OSINT-проєкті DeepState повідомили, що окупанти захопили Новоолександрівку; потім були певні спростування від СтратКому, де говориться, що західна частина населеного пункту перебуває під контролем ЗСУ", - розповів Згурець.
Аналітик додав, що противник намагається просуватись у бік траси Покровськ - Часів Яр.
"В будь-якому разі маємо фіксувати той факт, що противник намагається розширити плацдарм біля Очеретиного. Один із напрямків руху окупантів - від Новоолександрівки до Воздвиженки. Воздвиженка є крайнім населеним пунктом перед трасою Покровськ - Часів Яр, яка вже перебуває під вогневим контролем окупаційної армії. Саме тому розуміємо, що противник буде намагатися просуватись у бік цієї траси", - додав він.
- 23 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів, найбільше - на Покровському напрямку
- Український недержавний OSINT-проєкт DeepState 23 червня заявив, що армія РФ повністю окупувала село Новоолександрівка на Донеччині. Йдеться про рух окупантів на автошлях Покровськ - Костянтинівка. Проте військові спростували інформацію про повне захоплення росіянами населеного пункту
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.33 Купівля 40.33Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.21Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе