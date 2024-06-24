Покровський напрямок - найпріоритетніший для окупантів, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо говорити про Покровський напрямок, то він для противника залишається найпріоритетнішим. Адже майже третина бойових зіткнень за минулу добу відбулася саме на Покровському напрямку. Насамперед це стосується Очеретиного. Там противник намагається розширювати плацдарм у кількох напрямках. Зокрема, спроби повністю захопити Новоолександрівку. Вчора в OSINT-проєкті DeepState повідомили, що окупанти захопили Новоолександрівку; потім були певні спростування від СтратКому, де говориться, що західна частина населеного пункту перебуває під контролем ЗСУ", - розповів Згурець.

Аналітик додав, що противник намагається просуватись у бік траси Покровськ - Часів Яр.

"В будь-якому разі маємо фіксувати той факт, що противник намагається розширити плацдарм біля Очеретиного. Один із напрямків руху окупантів - від Новоолександрівки до Воздвиженки. Воздвиженка є крайнім населеним пунктом перед трасою Покровськ - Часів Яр, яка вже перебуває під вогневим контролем окупаційної армії. Саме тому розуміємо, що противник буде намагатися просуватись у бік цієї траси", - додав він.