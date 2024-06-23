До стратегічної траси Покровськ-Костянтинівка лише одне село: DeepState каже про окупацію Новоолександрівки, Генштаб заявляє, що за неї ще точаться бої

Така інформація з'явилася ввечері 23 червня 2024 року на ТГ-каналі проєкту.

"Ворог окупував Новоолександрівку. Станом на сьогодні росіяни намагаються закріпитися на західних околицях села. Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування", - зазначає DeepState.

Якщо отриманий з відкритих фото- та відеоджерел висновок проєкту щодо Новоолександрівки є вірним, то "до траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка".

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"Важливо зупинити подальше просування ворога, адже певною мірою повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47-ї, 68-ї, 25-ї бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить", - підсумовує DeepState.

Генеральний штаб ЗСУ натомість каже про бої у цьому населеному пункті.

"На Покровському напрямку точаться 12 бойових зіткнень, зокрема, у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Євгенівка, Воздвиженка та Сокіл. Загалом, на напрямку ворог вчиняв уже 36 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко зупиняють окупантів. Свої дії російські терористи підтримали двома авіаударами - сьогодні авіабомби падали біля Новоолександрівки, а НАРи (некеровані авіаційні ракети - ред.) ворог застосував неподалік Олександрополя", - йшлося в оперативній інформації від Генштабу станом на 16:00 неділі 23 червня.