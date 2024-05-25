У 2024-му ми можемо втратити більше територій, ніж у 2023-му
Мене запитують, яким я бачу сценарій розвитку подій на цей рік. А я хочу лише нагадати пост який я написав на початку лютого цього року
1. Якщо 2023 був для суспільства роком надії, то 2024 стане роком розчарувань.
2. РФ відчуває нашу економічну слабкість, неорганізованість, роздробленість і саме тому буде використовувати цей рік, щоб нас зламати.
3. Наш ВПК хоч і буде розвиватись, але дуже повільними темпами й недостатньо для того, щоб забезпечити потреби армії
4. Як і раніше, головною паличкою-виручалочкою всіх проблем уряд буде бачити мобілізацію людей, але при цьому буде надіятись, що Захід нам допоможе.
5. У теперішній ситуації нашій державі необхідний економічний лідер, але на жаль, передумов для його появи нема взагалі. І суспільного запиту на такого лідера нема.
6. Саме тому ми й далі будемо залежати від потоків західної допомоги. А ситуація на полі бою буде залежати від своєчасності та достатності цієї допомоги.
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7. Цілком ймовірно, що у 2024-му ми втратимо більше територій, ніж у 2023-му. Масштаби втрат будуть залежати від підтримки союзників.
8. Зараз Україна перебуває в такому станові, що ми не можемо диктувати умови миру. А РФ зараз навпаки відчуває, що може диктувати умови з позиції сили, а це для нас неприйнятно.
9. Якщо буде достатній рівень допомоги, то, в кращому разі, можна очікувати на "заморозку". Без допомоги — наші перспективи набагато сумніші.
10. Трамп — темна конячка, яка може або врятувати, або знищити нашу країну.
Одразу кажу, що це не прогноз, а лише мої думки, які я просто оприлюднив.
Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля
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