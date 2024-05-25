1. Якщо 2023 був для суспільства роком надії, то 2024 стане роком розчарувань.

2. РФ відчуває нашу економічну слабкість, неорганізованість, роздробленість і саме тому буде використовувати цей рік, щоб нас зламати.

3. Наш ВПК хоч і буде розвиватись, але дуже повільними темпами й недостатньо для того, щоб забезпечити потреби армії

4. Як і раніше, головною паличкою-виручалочкою всіх проблем уряд буде бачити мобілізацію людей, але при цьому буде надіятись, що Захід нам допоможе.

5. У теперішній ситуації нашій державі необхідний економічний лідер, але на жаль, передумов для його появи нема взагалі. І суспільного запиту на такого лідера нема.

6. Саме тому ми й далі будемо залежати від потоків західної допомоги. А ситуація на полі бою буде залежати від своєчасності та достатності цієї допомоги.

Читайте також: Що таке війна на виснаження

7. Цілком ймовірно, що у 2024-му ми втратимо більше територій, ніж у 2023-му. Масштаби втрат будуть залежати від підтримки союзників.

8. Зараз Україна перебуває в такому станові, що ми не можемо диктувати умови миру. А РФ зараз навпаки відчуває, що може диктувати умови з позиції сили, а це для нас неприйнятно.

9. Якщо буде достатній рівень допомоги, то, в кращому разі, можна очікувати на "заморозку". Без допомоги — наші перспективи набагато сумніші.

10. Трамп — темна конячка, яка може або врятувати, або знищити нашу країну.

Одразу кажу, що це не прогноз, а лише мої думки, які я просто оприлюднив.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.