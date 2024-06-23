В окупованій Євпаторії та поруч із нею чутно вибухи

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві місцеві жителі чули щонайменше 8 вибухів.

Згодом до Євпаторії поїхали машини швидкої допомоги.

Крім цього, Telegram-канал повідомляє, що удар також стався по радару в селищі Вітине. За словами місцевих жителів, туди поїхало багато машин швидкої допомоги.