В окупованій Євпаторії та поруч із нею чутно вибухи
Увечері 23 червня у тимчасово окупованій Євпаторії та населених пунктах поряд пролунало щонайменше 8 вибухів
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
Зазначається, що в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві місцеві жителі чули щонайменше 8 вибухів.
Згодом до Євпаторії поїхали машини швидкої допомоги.
Крім цього, Telegram-канал повідомляє, що удар також стався по радару в селищі Вітине. За словами місцевих жителів, туди поїхало багато машин швидкої допомоги.
- Цього ж дня окупанти поскаржились на нібито звуки вибухів у різних районах Севастополя. Стверджують, що ППО збила 4 ракети ATACMS і є 2 загиблих.
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