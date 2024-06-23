У Севастополі було чутно звуки вибухів: окупанти кажуть, що ППО збила 5 цілей
У неділю, 23 червня, окупанти поскаржились на нібито звуки вибухів у різних районах Севастополя. Стверджують, що ППО збила 5 повітряних цілей
Про звуки вибухів у місті вперше проінформував Telegram-канал ASTRA о 12:16.
"Вибухи лунають у Севастополі, рух Кримським мостом перекрито", - йдеться у повідомленні.
О 12:21 губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО, закликавши місцевих зберігати спокій.
За інформацією місцевого Telegram-каналу Чп / Севастополь, о 12:17 ППО працювала в ППО бухті Козача та районі Молочної балки.
"Була сирена у в/ч, після цього дуже гучні хлопки, земля трясеться", - зазначили у Telegram-каналі.
Крім того, гучно було на вулиці Астана Кесаєва й в Балаклаві.
Пізніше Развожаєв повідомив про нібито збиття 5 повітряних цілей в небі над акваторією.
За його словами, їх осколки впали в прибережній зоні.
За попередньою інформацією Рятувальної служби, у районі Учкуївки дістали осколкові поранення 12 людей, у тому числі 2 дітей. У Любимівці також поранено 2 людини.
Також, як стверджує Развожаєв, унаслідок падіння осколків ракети на території житлового сектору на Північній стороні сталося займання будинку.
Крім того, у районі пансіонату "Лазур" нібито горить ліс на території 150 м2.
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У тимчасово окупованому Криму зранку 21 червня заявили про нібито атаку безпілотників та роботу російської ППО на півострові.
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