В окупованому Криму заявили про атаку дронів
У тимчасово окупованому Криму зранку 21 червня заявили про нібито атаку безпілотників та роботу російської ППО на півострові
Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
Близько 7 ранку Развожаєв повідомив про роботу російської ППО. На той час окупанти знищили вже нібито 4 безпілотники.
"У районі Монастирського шосе внаслідок падіння уламків від збитих БПЛА спалахнула трава. За оперативною інформацією Рятувальної служби - пошкоджень об'єктів немає. Ніхто з людей не постраждав", - додав він.
- У ніч з 20 на 21 червня під атаку дронів потрапив Краснодарський край РФ.
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