В окупованому Криму заявили про атаку дронів

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Близько 7 ранку Развожаєв повідомив про роботу російської ППО. На той час окупанти знищили вже нібито 4 безпілотники.

"У районі Монастирського шосе внаслідок падіння уламків від збитих БПЛА спалахнула трава. За оперативною інформацією Рятувальної служби - пошкоджень об'єктів немає. Ніхто з людей не постраждав", - додав він.