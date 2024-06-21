Краснодарський край РФ потрапив під атаку дронів
У ніч з 20 на 21 червня під атаку дронів потрапив Краснодарський край РФ
Про це повідомляє оперштаб Краснодарського краю.
Російський агресор звинувачує Україну в масованій атаці безпілотників на муніципалітети Краснодарського краю. Зокрема мова йде про Темрюкський, Єйський і Сіверський райони.
Росіяни "офіційно" заявили про падіння уламків на готель, а також пошкодження автовокзалу та котельні у місті Краснодар. Буцімто постраждали 4 особи.
У соцмережах також поширюється відео пожежі з міста Єйськ. Відомо, що у цьому населеному пункті розташований аеродром.
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