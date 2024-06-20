Дрони атакували НПЗ у двох регіонах РФ, влада заявила про загиблого
У ніч проти 20 червня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Адигеї. Російська влада повідомляє про загиблого
Про це повідомляють російські Telegram-канали Astra і BAZA.
Зазначається, що атака безпілотників почалася вночі близько 02:30. За попередніми даними, дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.
Крім цього, вибухи пролунали в селищі Енем в Адигеї. За даними росЗМІ, там знаходиться нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".
Згодом в оперштабі Кубані заявили, що інформація про пожежу на Афіпському НПЗ нібито не є достовірною.
Натомість там кажуть, що безпілотник впав на приватний будинок у Слов'янську-на-Кубані, він повністю зруйнований. Також, попередньо, є загиблий.
- Уночі вівторка, 18 червня, безпілотники СБУ атакували дві російські нафтобази у Ростовській області - "Азовську" та "Азовнафтопродукт", унаслідок чого загорілось 22 резервуари з паливом.
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