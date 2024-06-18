У Ростовській області РФ спалахнули резервуари з нафтопродуктами

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, пожежа спалахнула начебто внаслідок атаки безпілотників. Жертв немає.

"Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС", - додав він.