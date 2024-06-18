У Ростовській області РФ спалахнули резервуари з нафтопродуктами
Уночі вівторка, 18 червня, у місті Азов Ростовської області Росії загорілись резервуари з нафтопродуктами
Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За його словами, пожежа спалахнула начебто внаслідок атаки безпілотників. Жертв немає.
"Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС", - додав він.
- 5 червня Сили оборони успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що у Ростовській області.
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