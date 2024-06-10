Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Ростовській області 5 червня

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема у Генштабі розповіли про втрати росіян внаслідок атаки.

"За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн. тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. доларів", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначають, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють ворогу виконання військових завдань проти України.