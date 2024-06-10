Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Ростовській області 5 червня
5 червня Сили оборони успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що у Ростовській області
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема у Генштабі розповіли про втрати росіян внаслідок атаки.
"За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн. тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. доларів", - йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі зазначають, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють ворогу виконання військових завдань проти України.
- Вночі четверга, 6 червня, в Росії заявили про нібито атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Ростовській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.27 Купівля 40.27Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе