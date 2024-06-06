В Росії заявляють про нібито атаку БПЛА на НПЗ в Ростовській та нафтобазу у Білгородській області

Про нібито атаку на Білгородщині повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони. Постраждалих немає", - написав він.

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Водночас у Ростовській області спалахнула пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі, інформує губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Унаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. На місці працюють служби екстреного реагування", - заявив він.

Згодом він повідомив, що пожежу, мовляв, локалізували на площі 100 кв.м.