В Росії заявляють про нібито атаку БПЛА на НПЗ в Ростовській та нафтобазу у Білгородській області
Вночі четверга, 6 червня, в Росії заявили про нібито атаки безпілотників на нафтобазу в Білгородській області та нафтопереробний завод у Ростовській області: спалахнули пожежі
Про нібито атаку на Білгородщині повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
"ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони. Постраждалих немає", - написав він.
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Водночас у Ростовській області спалахнула пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі, інформує губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
"Унаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. На місці працюють служби екстреного реагування", - заявив він.
Згодом він повідомив, що пожежу, мовляв, локалізували на площі 100 кв.м.
- Раніше стало відомо, що імпорт російської нафти в Індію зріс до 10-місячного максимуму в травні, оскільки низькі потужності пошкоджених російських нафтопереробних заводів через удари українських безпілотників змусило їх більше експортувати російську нафту.
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