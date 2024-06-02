Пожежа на НПЗ Лукойлу в Комі, масштабне загорання у Москві й бавовна у тимчасово окупованих Криму та Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Пожежа на НПЗ у республіці Комі, великий вогонь у Москві, атака на Орловську область, а також новий рекорд долітання українських дронів – Оренбурзька область

У Росії заявили, що вранці понеділка, 27 травня, через атаку дронів на Орловську область відбулося падіння БПЛА на територію двох паливно-заправних станцій у місті Лівни, унаслідок чого начебто є жертви. За словами місцевого губернатори, у результаті атаки постраждала частина фасаду адміністративної будівлі. "На локалізацію та усунення наслідків негайно прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БПЛА", – каже Кличков. Він також повідомив, що внаслідок цього загинув водій 8-ї обласної пожежної частини, ще троє співробітників служб постраждали. За інформацією російських ЗМІ, загалом пошкоджено 2 станції, які розташовані за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе: АЗС "Роснефть" та АГЗС Nord газ. Обидві станції розміщені в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.

Також у понеділок, 27 травня, стало відомо про те, що безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував загоризонтну радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області РФ. "Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", – зазначило джерело. Напередодні у місцевих російських телеграм-каналах з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомлялося про падіння БПЛА під Орськом, який, імовірно, атакував військовий об'єкт. Зазначалося, що загиблі та руйнування відсутні.

Тим часом увечері понеділка, 27 травня, у міноборони Росії заявили, що над територією Московської області російська ППО нібито збила малорозмірну повітряну кулю.

Згодом російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці безпілотників та реактивних систем залпового вогню "Град" по Білгородській області. Зазначається, що російські сили ППО знищили у небі над Білгородською областю один безпілотник та сім реактивних снарядів РСЗВ "Град".

Тим часом у східній частині столиці Росії Москви над ранок 30 травня спалахнула масштабна пожежа. За даними російських еменесників, загорілася "різнорівнева виробничо-складська будівля", спершу пожежа сягала 2 тисяч кв м. Проте вже незабаром площа горіння зросла до 4 тисяч квадратних метрів. За інформацією місцевих, горів колишній машинобудівний завод "Торос". До гасіння пожежі залучали понад 120 працівників МНС, 40 одиниць техніки, зокрема вертоліт Ка-52. Станом на сьому годину ранку, за даними МНС Росії, до гасіння пожежі на сході Москви залучили 2 вертольоти, які виконали 32 зливи та скинули на місце горіння 200 тонн води. Втім пожежа триває. О 08:30 російські пожежники прозвітували, що ліквідували відкрите горіння.

У ніч проти 31 травня РФ заявила про нібито атаку безпілотників на нафтобазу в Темрюкському районі Краснодарського краю, після чого там спалахнула пожежа. Начебто є постраждалі. "Через повітряний удар постраждала нафтобаза в Темрюкському районі. Горять 3 цистерни з нафтопродуктами, йде ліквідація спалаху. За словами Кондратьєва (голови Краснодарського краю РФ, – ред.), є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази", – йшлося у повідомленні. Згодом стало відомо, що пожежу загасили.

Також у ніч із 30 на 31 травня Сили оборони України уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї РФ, українськими ракетами "Нептун". Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ. Зазначається, що ураження завдали кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун". Також Сили оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю. ""Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії РФ", – резюмували у ЗСУ. Раніше про пожежу та вибухи на території порту Кавказ повідомили представники проукраїнського руху "Кримський вітер". Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився на атаку безпілотників. "Від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено та горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху. Пожежі присвоєно високу категорію складності", – пише Кондратьєв. За словами Кондратьєва, є постраждалі. Тим часом "Кримський вітер" зазначає про нафтобазу те, що звідти надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплені території Херсонської та Запорізької областей.

Увечері пʼятниці, 31 травня, у московському метро також сталась надзвичайна ситуація: на "червоній" лінії московського метро загорілися вагони потягу між станціями "Воробйові гори" та "Спортивна". Пасажирам довелось самостійно рятуватись і через тунель евакуюватись до найближчої платформи. Спершу російська державна агенція ТАСС повідомила про постраждалих. У департаменті транспорту спростували цю інформацію та назвали інцидент "невеликою технічною несправністю". Проте, як писали Readovka, до станції "Спортивна" прибували десятки машин швидкої допомоги.

Російське міністерство оборони заявило, що нібито вночі та вранці 2 червня відбило атаку безпілотників на два регіони. У Білгородській області зафіксовані руйнування інфраструктури. Зазначається, що за ніч ППО начебто перехопила два безпілотники над територіями Курської і Білгородської областей, а також ще один над акваторією Азовського моря. Пізніше у міноборони РФ додали, що вранці знищили ще один БПЛА над Білгородщиною. Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що внаслідок атаки на місто є пошкодження різного ступеня, але несучі конструкції будівель не постраждали. За його словами, загиблих і поранених внаслідок атаки немає.

У неділю, 2 червня, у республіці Комі сталася пожежа на НПЗ Лукойлу. Унаслідок цього двоє людей загинули, а ще четверо – у шпиталі з опіками. У російській республіці Комі горить нафтопереробний завод компанії Лукойл в місті Ухта. Як пишуть тамтешні медіа, пошкоджений паливний резервуар з обсягом у 10 тисяч кубометрів сировини. Люди розповідають, що чули вибухи. Попередня причина займання – розгерметизація резервуарного парку. Російське МНС намагається загасити вогонь та залучило до цього 70 своїх співробітників.

Фото: скриншот з відео МНС Росії

Вибухи у тимчасово окупованих Луганську та Криму

Увечері понеділка, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи поряд із військовим авіаучилищем та авіаремонтним заводом. Окупаційна влада звинуватила "українських націоналістів". Тим часом очільник Луганської ОВА Артем Лисогор написав: "Сьогодні ввечері салютували в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд. Він також припустив, що у ворога можуть бути суттєві втрати авіатехніки. Згодом російська пропагандистська агенція ТАСС повідомила про нібито повторний удар по Луганську. Призначений Росією глава так званої ЛНР Леонід Пасічник звинуватив у атаці "українських націоналістів", написавши: "Українські націоналісти завдали чергового ракетного удару по Луганську касетними боєприпасами. У результаті атаки почалась пожежа".

У ніч проти четверга, 30 травня, ГУР провело операцію в окупованому Криму та вразило морськими дронами чотири російські катери. "30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму", – йшлося в повідомленні. Також у ГУР розповіли, що задля знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Окрім того, застосовували стрілецьку зброю та 30-міліметрові гармати. Внаслідок місії було знищено два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уражено ще два судна такого ж типу – окупанти використовували їх для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.

Про серію вибухів, які пролунали в Керчі вночі 30 травня, повідомили в телеграм-каналах місцеві жителі, а також представники окупаційної влади Криму. "Під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає. Після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи буде відновлено", – написав у телеграм каналі так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко. Вибухи в Керчі було чути близько першої години ночі. Як писав російський телеграм-канал видання Astra, йшлося про близько 20 потужних вибухів. Окрім того, на пів години – від першої до пів на другу ночі – було перекрито рух автотранспорту Кримським мостом.

Як стало також відомо тієї ж ночі безпілотники Служби безпеки уразили в тимчасово окупованому Криму комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо – СВУ" вартістю близько $100 млн. Зазначається, що російську РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників української спецслужби. "Ця РЛС поблизу Армянська контролювала ділянку фронту в 380 кілометрів, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму. Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували. Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту", – зауважили у джерелі.

Думки експертів

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму продовжується, а після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України.

"Сьогодні вимальовується "Кримський трикутник". Якщо від локації півночі, це Джанкой, далі Євпаторія, Севастополь і Феодосія на сході. Йдеться про зенітно-ракетну, протиповітряну оборону і радіотехнічну. Ураження в цьому "трикутнику" призводить до того, що ворог втрачає очі і вуха. Як наслідок, противник матиме менше можливостей завдавати ударів по території України. Робота по демілітаризації заключається не лише в тому, щоб знищувати зенітно-ракетні комплекси, а також такі технічні об'єкти, як вузол зв'язку, управління військами, радіотехнічні системи, тобто РЛС. Це те, що дозволяє ворогу працювати проти наших військ і нашого ресурсу. Такі ураження будуть відбуватися надалі. Адже якщо немає управління і зв'язку, то підрозділи стають "сліпими", – говорить Братчук.

Заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що спроможності РФ і російські заяви щодо ядерної зброї дещо перебільшені.

"Якщо ми вражаємо ворожі РЛС, то робота російської ППО зовсім ніяка. Знищена станція "Вороніж-М", яка розташована під Орськом Оренбурзької області, – це система раннього попередження, – каже він. – Бачимо, що росіяни навіть не можуть захистити такі стратегічно-важливі об'єкти, які передбачають перед собою попередження про можливість застосування будь-ким ядерної зброї. Також треба не забувати, що системи радіолокаційного виявлення типу "Контейнер", яку раніше було знищено, дозволяли росіянам бачити певну ділянку території України. Тому, це є стратегічними ударами по іміджу й спроможностях РФ виявляти будь-що в повітряному просторі".

Тим часом директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що удари по військових об'єктах РФ свідчать про ефективну роботу ЗСУ.

"Інформація, яка пов'язана з ударами по російських військових об'єктах є системною й регулярно з'являється в інформаційному полі. Це говорить про ефективність роботи Сил оборони України", – говорить Згурець.

Валентин Наливайченко, народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України, вважає, що західна зброя з дальністю до 300 км дозволить ЗСУ відсунути військову логістику ворога вглиб РФ.

"Нещодавні ураження ворожих об'єктів у Криму – це позбавлення противника очей і вух. Тобто знищення їхніх РЛС та будь-яких інших станцій наведення, корегування російських терористичних ракет по нас є першим і найголовнішим, аби убезпечити життя українців. Щобільше, це й убезпечення життя наших захисників, бо ворог б’є ракетами як по мирних містах, так і по навчальних військових центрах та нашим військовим", – зазначає він. Нардеп резюмував, що зараз зброя від наших західних партнерів з дальністю до 300 км дозволить ЗСУ відсунути, відбити, знищити військову логістику ворога саме на цю відстань. Тому це насправді означає злам у війні, бо є важливим для ситуації на фронті та для наших Збройних сил.

А військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що протягом кількох днів ми зможемо побачити перші результати дозволів щодо використання переданої зброї для ударів по території РФ.