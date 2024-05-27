У Луганську пролунали вибухи поряд із військовим авіуачилищем та авіаремонтним заводом, - голова ОВА
Ввечері понеділка, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи поряд із військовим авіуачилищем та авіаремонтним заводом. Окупаційна влада звинуватила "українських націоналістів"
Про вибухи повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Сьогодні ввечері салютували в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд", - написав він.
Очільник області припустив, що у ворога можуть бути суттєві втрати авіатехніки.
"Що саме пошкоджено або зруйновано – окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими. Про вдалу роботу "пе-ве-о" теж не вдасться збрехати, бо наслідки вибухів "на землі" бачили тисячі луганчан. Вони знають, що якщо влучає, то куди треба", - додав Лисогор.
Призначений Росією глава так званої ЛНР Леонід Пасічник звинуватив у атаці "українських націоналістів".
"Українські націоналісти нанесли черговий ракетний удар по Луганську касетними боєприпасами. У результаті атаки почалась пожежа", - написав він.
Гауляйтер заявив, що інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
- Увечері 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не було.
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