У Луганську пролунали вибухи поряд із військовим авіуачилищем та авіаремонтним заводом, - голова ОВА

Про вибухи повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Сьогодні ввечері салютували в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд", - написав він.

Очільник області припустив, що у ворога можуть бути суттєві втрати авіатехніки.

"Що саме пошкоджено або зруйновано – окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими. Про вдалу роботу "пе-ве-о" теж не вдасться збрехати, бо наслідки вибухів "на землі" бачили тисячі луганчан. Вони знають, що якщо влучає, то куди треба", - додав Лисогор.

Призначений Росією глава так званої ЛНР Леонід Пасічник звинуватив у атаці "українських націоналістів".

"Українські націоналісти нанесли черговий ракетний удар по Луганську касетними боєприпасами. У результаті атаки почалась пожежа", - написав він.

Гауляйтер заявив, що інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.