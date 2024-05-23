У Криму пролунала серія вибухів. Перші подробиці
Увечері 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не було
Про вибухи повідомили місцеві телеграм-канали, зокрема "Кримський вітер".
О 22:14 повідомляли про вибухи, які було чутно від Сімферополя до Сак. Також місцеві чули їх у Ялті й Алушті. В останньому місті також зазначали про звуки польоту, ймовірно, БПЛА. Згодом Telegram-канал поінформував про "приліт" по військовій частині ФСБ неподалік Алушти. Наразі інформація щодо цього не підтверджена.
О 22:15 повідомлялось, що у військових частинах Севастополя зазвучала сирена. О 22:27 було зафіксовано два вибухи у Бахчисарайському районі. Також місцеві жителі чули вибухи в Джанкої.
Окупаційна влада заявила про приліт поблизу Алушти.
Як повідомив так званий глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, у районі Алушти начебто "зафіксовано влучання по порожньому об'єкту господарського призначення".
"На місці працюють працівники МНС. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації", - додав він.
Також Аксьонов поінформував, нібито "внаслідок ракетної атаки противником території півострова в Сімферопольському районі загинули двоє випадкових перехожих".
Тим часом у місцевих телеграм-каналах жителі пишуть, що у бік передмістя Алушти, Семидвір'я, поїхали машини швидкої допомоги. Там розташовне військове містечко окупантів. У "Кримському вітрі" додають, що місцевих медпрацівників терміново викликали на роботу.
У телеграм-каналі проєкту Радіо "Свобода" Крим.Реалії додали, що передплатники повідомили про зафіксовані три спалахи в районі аеродрому Бельбек у Севастополі, а також один вихід ППО з Новофедорівки у той самий бік. Усього, як стверджується, було близько восьми спалахів.
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