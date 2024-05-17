У Криму прогриміли вибухи: є проблеми з електроенергією, партизани кажуть про успішні прильоти
У ніч з 16 на 17 травня ударні безпілотники атакували тимчасово окупований Крим
Про вибухи у Криму повідомив місцевий проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".
Вибухи та буцімто роботу ППО було чутно у Севастополі, Балаклаві та на околицях. Гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про намагання росіян відбити атаку безпілотників.
За словами окупанта, "шкоди цивільній інфраструктурі немає". Проте відомо про проблеми з електроенергією у Балаклаві, а також у різних районах Севастополя.
Агенти з руху спротиву "Атеш" заявили про успішні прильоти у Криму. Партизани пишуть про вражені військові обʼєкти та пообіцяли поділитись деталями.
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