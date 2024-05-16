В Криму лунали вибухи: росіяни заявили про нібито відбиття атаки ЗСУ

Про це заявив псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Він повідомив, що в місті нібито працювала ППО. Через певний час він заявив, що російські війська нібито відбили атаку ЗСУ.

Також Развожаєв додав, що цивільна інфраструктура не постраждала.

Суспільне.Крим повідомило, що місцеві мешканці Севастополя та Євпаторії чули вибухи у тимчасово окупованих містах.

"Дуже гучно, напевно 3-й чи 4-й раз так сильно, за час війни. Вночі теж було, але не так сильно", - повідомив мешканець Севастополя.

"Я чув потужні вибухи. 5-6 разів дуже голосно було, тряслися вікна", - зазначив житель Євпаторії.