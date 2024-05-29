У Росії заявили про знищення БПЛА та снарядів "Град" над Білгородщиною
Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці безпілотників та реактивних систем залпового вогню "Град" по Білгородській області
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу та реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські сили ППО знищили у небі над Білгородською областю один безпілотник та сім реактивних снарядів РСЗВ "Град".
- 27 травня у Росії заявляли, що через атаку дронів на Орловську область відбулося падіння БПЛА на територію двох паливно-заправних станцій у місті Лівни, унаслідок чого начебто є жертви.
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