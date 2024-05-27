Росіяни заявили про атаку на Орловську область: дрони нібито впали на АЗС

Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

За його словами, у результаті атаки постраждала частина фасаду адміністративної будівлі.

"На локалізацію та усунення наслідків негайно прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БПЛА", - каже Кличков.

Він також заявив, що внаслідок цього загинув водій 8-ї обласної пожежної частини, ще троє співробітників служб постраждали.

Видання ASTRA публікує ймовірні фото паливно-заправної станції у місті Лівни після атаки БПЛА.

За його даними, загалом пошкоджено 2 станції, які розташовані за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе: АЗС "Роснефть" та АГЗС Nord газ. Обидві станції розміщені в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.