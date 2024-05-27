Росіяни заявили про атаку на Орловську область: дрони нібито впали на АЗС
У Росії заявляють, що уранці понеділка, 27 травня, через атаку дронів на Орловську область відбулося падіння БПЛА на територію двох паливно-заправних станцій у місті Лівни, унаслідок чого начебто є жертви
Про це заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.
За його словами, у результаті атаки постраждала частина фасаду адміністративної будівлі.
"На локалізацію та усунення наслідків негайно прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БПЛА", - каже Кличков.
Він також заявив, що внаслідок цього загинув водій 8-ї обласної пожежної частини, ще троє співробітників служб постраждали.
Видання ASTRA публікує ймовірні фото паливно-заправної станції у місті Лівни після атаки БПЛА.
За його даними, загалом пошкоджено 2 станції, які розташовані за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе: АЗС "Роснефть" та АГЗС Nord газ. Обидві станції розміщені в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.
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