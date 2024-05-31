Палає порт Кавказ, який розташований неподалік Кримського моста. РФ звинувачує Україну

Про пожежу та вибухи на території порту Кавказ повідомили представники проукраїнського руху "Кримський вітер".

Інформація про перші вибухи, які було чутно у тимчасово окупованій Керчі, почала надходити після 2:00. За словами проукраїнських активістів, палає порт Кавказ.

Обʼєкт розташований неподалік Кримського моста, на іншому березі від Криму, - у Темрюцькому районі Краснодарського краю.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився на атаку безпілотників.

"Від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено та горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху. Пожежі присвоєно високу категорію складності", - пише Кондратьєв.

За словами Кондратьєва, є постраждалі.

"Звідти надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплені території Херсонської та Запорізької областей", - пише "Кримський вітер" про нафтобазу, яка розташована у порту Кавказ.