Палає порт Кавказ, який розташований неподалік Кримського моста. РФ звинувачує Україну
У ніч з 30 на 31 травня росіяни звинуватили Україну в ударі по Темрюцькому району Краснодарського краю
Про пожежу та вибухи на території порту Кавказ повідомили представники проукраїнського руху "Кримський вітер".
Інформація про перші вибухи, які було чутно у тимчасово окупованій Керчі, почала надходити після 2:00. За словами проукраїнських активістів, палає порт Кавказ.
Обʼєкт розташований неподалік Кримського моста, на іншому березі від Криму, - у Темрюцькому районі Краснодарського краю.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився на атаку безпілотників.
"Від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено та горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху. Пожежі присвоєно високу категорію складності", - пише Кондратьєв.
За словами Кондратьєва, є постраждалі.
"Звідти надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплені території Херсонської та Запорізької областей", - пише "Кримський вітер" про нафтобазу, яка розташована у порту Кавказ.
- У ніч проти четверга, 30 травня, ГУР провело операцію в окупованому Криму та вразило морськими дронами чотири російські катери.
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