У Керчі вночі пролунала серія вибухів: окупанти кажуть про 2 пошкоджені пороми та звітують про нібито збиті ракети і дрони
У ніч проти четверга, 30 травня, у місті Керч у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів
Про це повідомили в телеграм-каналах місцеві жителі, а також представники окупаційної влади Криму.
"Під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає. Після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи буде відновлено", – написав у телеграм каналі так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко.
Вибухи в Керчі було чути близько першої години ночі. Як пише російський телеграм-канал видання Astra, йшлося про близько 20 потужних вибухів.
Окрім того, на пів години – від першої до пів на другу ночі – було перекрито рух автотранспорту Кримським мостом.
Зранку міністерство оборони Росії відзвітувало про те, начебто вночі "припинило низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS, безпілотних літальних апаратів літакового типу та безекіпажних катерів".
За версією міноборони РФ, засоби ППО вночі нібито збили над акваторією Азовського моря 8 оперативно-тактичних ракет. А ще 8 БПЛА перехопили над акваторією Чорного моря, поблизу узбережжя Кримського півострова.
Окрім того, російське міністерство відзвітувало про знищення двох безекіпажних катерів, які, за їхнім повідомленням, рухалися в напрямку Кримського півострова.
Офіційна українська влада наразі не коментувала вибухи в Керчі.
- 29 травня активісти партизанського руху "Атеш" повідомили, що розвідали Стрілецьку бухту в тимчасово окупованому Севастополі. Зокрема, виявили розміщення протичовнового корабля ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" та різних катерів, які охороняють узбережжя Севастополя.
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