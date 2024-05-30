У Керчі вночі пролунала серія вибухів: окупанти кажуть про 2 пошкоджені пороми та звітують про нібито збиті ракети і дрони

Про це повідомили в телеграм-каналах місцеві жителі, а також представники окупаційної влади Криму.

"Під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний – пошкоджено скління надбудов. Жертв серед моряків і цивільних немає. Після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи буде відновлено", – написав у телеграм каналі так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко.

Вибухи в Керчі було чути близько першої години ночі. Як пише російський телеграм-канал видання Astra, йшлося про близько 20 потужних вибухів.

Окрім того, на пів години – від першої до пів на другу ночі – було перекрито рух автотранспорту Кримським мостом.

Зранку міністерство оборони Росії відзвітувало про те, начебто вночі "припинило низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS, безпілотних літальних апаратів літакового типу та безекіпажних катерів".

За версією міноборони РФ, засоби ППО вночі нібито збили над акваторією Азовського моря 8 оперативно-тактичних ракет. А ще 8 БПЛА перехопили над акваторією Чорного моря, поблизу узбережжя Кримського півострова.

Окрім того, російське міністерство відзвітувало про знищення двох безекіпажних катерів, які, за їхнім повідомленням, рухалися в напрямку Кримського півострова.

Офіційна українська влада наразі не коментувала вибухи в Керчі.