Протичовновий корабель, катери та посилена активність росіян: партизани розвідали бухту в Севастополі

Про це інформує рух "Атеш".

У ході розвідки партизани помітили у бухті протичовновий корабель, катери та посилену активність росіян.

"Виявили розміщення протичовнового корабля ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" та різних катерів, які охороняють узбережжя Севастополя. Також зафіксована посилена активність російських військових. На причалі постійно завантажуються та розвантажуються вантажівки", - зазначають в "Атеш".