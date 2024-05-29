Протичовновий корабель, катери та посилена активність росіян: партизани розвідали бухту в Севастополі
Активісти партизанського руху "Атеш" розвідали Стрілецьку бухту в тимчасово окупованому Севастополі
Про це інформує рух "Атеш".
У ході розвідки партизани помітили у бухті протичовновий корабель, катери та посилену активність росіян.
"Виявили розміщення протичовнового корабля ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" та різних катерів, які охороняють узбережжя Севастополя. Також зафіксована посилена активність російських військових. На причалі постійно завантажуються та розвантажуються вантажівки", - зазначають в "Атеш".
- 27 травня стало відомо, що агенти партизанського руху "Атеш" у Ставропольському краї Росії виявили нафтопереробний завод, який забезпечує паливом окупаційні війська на одному з напрямків фронту в Україні, і передали координати "у потрібні руки".
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