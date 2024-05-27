Партизани розвідали НПЗ у Ставропольському краї РФ, який забезпечує паливом окупантів на фронті

Про це повідомили у телеграмі руху.

Так, агент "АТЕШ" оглянув місцерозташування НПЗ, що у місті Світлоград. За його агента, завод активно функціонує і щодня здійснює транспортування нафти. Про це свідчить активність техніки перевезення нафтопродуктів та відправлення поїздів із цистернами.

На території розміщена величезна кількість охорони, яка постійно патрулює територію заводу, навіть у важкодоступних місцях.

За даними партизанів, найімовірніше, цей НПЗ закриває потреби в паливі російських військ на південно-східному відрізку фронту.

"Цікавіша інформація про завод, звичайно, вже була передана в потрібні руки", - наголосили в "АТЕШ".

Фото: АТЕШ