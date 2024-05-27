Партизани розвідали НПЗ у Ставропольському краї РФ, який забезпечує паливом окупантів на фронті
Агенти партизанського руху "АТЕШ" у Ставропольському краї Росії виявили нафтопереробний завод, який забезпечує паливом окупаційні війська на одному з напрямків фронту в Україні, і передали координати "у потрібні руки"
Про це повідомили у телеграмі руху.
Так, агент "АТЕШ" оглянув місцерозташування НПЗ, що у місті Світлоград. За його агента, завод активно функціонує і щодня здійснює транспортування нафти. Про це свідчить активність техніки перевезення нафтопродуктів та відправлення поїздів із цистернами.
На території розміщена величезна кількість охорони, яка постійно патрулює територію заводу, навіть у важкодоступних місцях.
За даними партизанів, найімовірніше, цей НПЗ закриває потреби в паливі російських військ на південно-східному відрізку фронту.
"Цікавіша інформація про завод, звичайно, вже була передана в потрібні руки", - наголосили в "АТЕШ".
Фото: АТЕШ
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