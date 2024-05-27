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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України, - Братчук
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Після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України, - Братчук

27 травня, 2024 понедiлок
17:57
Війна з Росією Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму продовжується

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Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні вимальовується "Кримський трикутник". Якщо від локації півночі, це Джанкой, далі Євпаторія, Севастополь і Феодосія на сході. Йдеться про зенітно-ракетну, протиповітряну оборону і радіотехнічну. Ураження в цьому "трикутнику" призводить до того, що ворог втрачає очі і вуха. Як наслідок, противник матиме менше можливостей завдавати ударів по території України. Робота по демілітаризації заключається не лише в тому, щоб знищувати зенітно-ракетні комплекси, а також такі технічні об'єкти, як вузол зв'язку, управління військами, радіотехнічні системи, тобто РЛС. Це те, що дозволяє ворогу працювати проти наших військ і нашого ресурсу. Такі ураження будуть відбуватися надалі. Адже якщо немає управління і зв'язку, то підрозділи стають "сліпими", - повідомив Братчук.

За його словами, РФ намагається знизити економічний та промисловий потенціали, що є оборонним ресурсом нашої держави, тому демілітаризація систем протиповітряної оборони РФ важлива.

"Продовжується демілітаризація тимчасово окупованого Криму і систем протиповітряної оборони, яка була суцільною парасолькою над тимчасово окупованим півостровом. Вона дозволяла ворогу захищати його об'єкти, системи управління логістики і транспортної логістики від наших ударів. Це давало можливість ворогу працювати на ураження не лише півдня, але й інших територій нашої держави, коли мовиться про використання зенітно-ракетних комплексів. Адже не є таємницею, що російська система ППО дуже часто, і зараз в тому числі, працює за принципом земля-земля. Тобто ці ракети призначені не для того, щоб знищувати повітряні цілі, а щоб наносити ураження по нашій цивільній і критичній інфраструктурі", - резюмував Братчук.

  • У ніч проти 24 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Партизани повідомили про ураження вузла зв'язку окупантів в Алушті.

Теги:
Відео
Україна
Росія
Крим
ППО
російська армія
окуповані території
окупанти
ракетний удар
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