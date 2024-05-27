У РФ заявили, що їхня ППО нібито збила повітряну кулю над Московською областю
Ввечері понеділка, 27 травня, у Міноборони Росії заявили, що над територією Московської області російська ППО нібито збила малорозмірну повітряну кулю
Про це повідомила пресслужба російського оборонного відомства у телеграм.
"Близько 21:00 за московським часом черговими засобами ППО над територією Московської області знищено малорозмірну повітряну кулю", - йдеться у повідомленні.
- Раніше, 25 травня, російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці Білгородської та Курської областей. Деякі населені пункти залишилися без електроенергії.
- Також у ніч проти 17 травня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Унаслідок цього нібито є влучання у порт та Туапсинський нафтопереробний завод.
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