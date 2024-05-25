У Росії заявили про атаку безпілотників: деякі населені пункти залишилися без світла

Про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що вночі російські сили ППО нібито знищили два безпілотники над територією Білгородської області, ще один БПЛА був перехоплений над територією Курської області. Зранку РФ заявила про нібито збиття ще одного дрона над Білгородщиною.

Водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрони нібито атакували село Ясні Зорі Білгородського району. Внаслідок цього пошкоджено покрівлю будівлі сільгосппідприємства, там сталося загорання.

Також губернатор Курської області Олексій Смірнов каже про обстріл селища Коров'яківка Глушківського району.

"Внаслідок пошкодження електричного обладнання немає світла у кількох населених пунктах. Ремонтні роботи будуть проведені коли дозволить обстановка", - додав він.