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У Росії заявили про атаку безпілотників: деякі населені пункти залишилися без світла

25 травня, 2024 субота
09:26
Війна з Росією обстріл, ППО

Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці Білгородської та Курської областей. Деякі населені пункти залишилися без електроенергії

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Про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що вночі російські сили ППО нібито знищили два безпілотники над територією Білгородської області, ще один БПЛА був перехоплений над територією Курської області. Зранку РФ заявила про нібито збиття ще одного дрона над Білгородщиною.

Водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрони нібито атакували село Ясні Зорі Білгородського району. Внаслідок цього пошкоджено покрівлю будівлі сільгосппідприємства, там сталося загорання.

Також губернатор Курської області Олексій Смірнов каже про обстріл селища Коров'яківка Глушківського району. 

"Внаслідок пошкодження електричного обладнання немає світла у кількох населених пунктах. Ремонтні роботи будуть проведені коли дозволить обстановка", - додав він.

  • Уночі 19 травня росіяни заявили про атаку безпілотників та ракет по декількох регіонах РФ. Українські дрони атакували військовий аеродром "Кущевськ" та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області.

Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Білгород
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