Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У декількох регіонах РФ пролунали вибухи: у Краснодарському краї палає НПЗ

У декількох регіонах РФ пролунали вибухи: у Краснодарському краї палає НПЗ

19 травня, 2024 неділя
07:38
Війна з Росією
Зміст

У ніч проти неділі, 19 травня, росіяни заявили про атаку безпілотників та ракет по декількох регіонах РФ. Після потужних вибухів на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї почалася пожежа

Про це інформує російське видання ASTRA.

Близько 04:00 жителі Виборга Ленінградської області повідомили про потужний вибух, після чого виникла пожежа.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що інформація про атаку БПЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності. За його словами. у будівлі старої виборзької нафтобази стався у зв'язку з використанням піротехнічних засобів.

Пізніше вибухи пролунали у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Було помітно, як підіймається дим в районі НПЗ.

Оперативний штаб регіону прозвітував, що вночі безпілотники намагалися атакувати об'єкти на території Слов'янського та Кущівського районів. Так, в останньому після падіння одного з БПЛА виникло локальне загоряння, яке нібито не зачепило території населених пунктів.

Водночас за їхніми словами, у Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Займань начебто також не зафіксовано.

За даними видання, у Кущівському районі дрони таки атакували місцевий військовий аеродром. В оперштабі цього не підтверджували, проте заявили, що виникло "локальне загоряння".

Крім того, як заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, вночі один із дронів впав на храм Сергія Радонезького в селі Мале Городище. За його словами, у селі Петрівка через атаку БПЛА постраждали двоє людей: у жінки та чоловіка мінно-вибухові травми та осколкові поранення різних частин тіла. 

Водночас міноборони РФ звітує про знищення засобами ППО 9 ракет ATACMS та одного БПЛА над Кримом, трьох БПЛА над Білгородською областю та 57 дронів знищених та перехоплених над Краснодарським краєм.

  • Серед дня суботи, 18 травня, у Харкові пролунали декілька вибухів. Росіяни вдарили по житловому сектору міста, унаслідок чого відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, серед них - діти.
Теги:
Росія
ППО
безпілотник
нафтобаза
ракетний удар
Читайте також:
ВЛК_військовий квиток
18 травня, 2024 субота
Уряд затвердив нову форму військового квитка: як він виглядатиме
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
17 травня, 2024 п'ятниця
"Немає сенсу": президент Бразилії Лула да Сілва не поїде на Саміт миру по Україні
путін літак
17 травня, 2024 п'ятниця
"США вражені войовничою позицією Путіна, який розгорнув ядерну зброю на фронті": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 17 травня
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.37
    Купівля 39.37
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.65
    Продаж 43.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
19 травня
08:55
Румунія, прапор Румунії
Румунія розшукує екіпаж затонулого судна у Чорному морі
08:31
Атака шахедів, ЗСУ
Повітряні сили за ніч знищили усі "шахеди", які РФ спрямувала для атаки на Україну
08:22
окупанти Маріуполь
На ТОТ Луганщини окупанти позбавили місцевих компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло
08:22
Денис Берінчик
Боксер Берінчик здолав мексиканця Наваррете і став чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO
08:20
Ексклюзив
Джо Байден
США будуть намагтися переконувати країни Глобального Півдня, щоб вони підтримали мирний план України, - професор Айзенберг
08:07
OPINION
Юрій Бутусов
Деякі бригади купують власним коштом навіть патрони
07:53
Дональд Трамп
Вибори у США: Трамп вимагає у Байдена пройти перевірку на наркотики перед дебатами
07:13
втрати окупантів
Крилата ракета, 48 артсистем і 1210 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
02:38
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу
02:14
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
2024, субота
18 травня
23:39
Молдова
Військові США прибули на навчання у Молдову
23:11
ЗСУ
Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування на окремих ділянках Харківському напрямку, - Генштаб
21:47
Олександр Усик
Усик - Фʼюрі: букмекери дали фінальний прогноз на супербій
21:43
Ексклюзив
Військові навчання ЗСУ
США побоюються того, що будуть втягнуті у російсько-українську війну, - професор Айзенберг
20:29
Колишній вагнерівець
Ексвагнерівець, який воював в Україні, напав на 12-річну дитину у Волгограді, - ЗМІ
20:06
OPINION
Ігор Гулик
П’ятирічка Зеленського
19:58
Оновлено
обстріл Харків
Окупанти вдарили по житловому сектору у Харкові: постраждали 5 людей
19:47
ППО, обстріл, ЗСУ
Українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною
19:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 травня: долар знову дорожчий за 40 грн
19:26
Володимир Зеленський
Росіяни, як і у 2022 році, розраховували на швидке просування, - Зеленський про Харківський напрямок
19:16
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Запрошення Росії в Нормандію з боку Макрона є серйозною політичною помилкою, - дипломат Шамшур
19:06
Інтерв’ю
Депортація кримських татар.
Вісімдесят років болю. Історія депортації кримських татар
19:00
Архип Куїнджі
"Україна, а не Малоросія". Чому Архип Куїнджі – саме український художник?
18:44
Оновлено
Андрій Ярмоленко, Динамо, УПЛ
"Динамо" впевнено перемогло "Кривбас". Результати і розклад 29-го туру УПЛ
18:43
окупант, армія рф
На окупованих територіях вчителі не мають броні від мобілізації, - Центр нацспротиву
18:30
на фото прикордонник
"Були усі можливості все зробити безпечно та вчасно": що про мінування та фортифікації розповіли в інженерному батальйоні на півночі Харківщини
18:03
OPINION
Ольга Лень
Китай хоче перемоги в Україні
17:58
Ексклюзив
Карта бойових дій: Харківщина
Ворогу не вдалося просочитися у глибину оборони наших військ: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про ситуацію під Вовчанськом
17:53
Вовчанськ та його південно-західні околиці (станом на 18.05.2024)
DeepState каже про втрату ще одного села біля Вовчанська, РФ говорить про два
17:53
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Буде корисним в Україні: Франція розробляє методику захоплення ворожих окопів "ультраневидимими" бійцями
17:22
напад з ножем
На Дніпропетровщині військовозобовʼязаний намагався зарізати сержанта з ТЦК
17:19
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на закон про "іноагентів"
17:13
Роман Абрамович
Що насправді Абрамович думає про Путіна та майбутнє Росії: подробиці від Джемілєва
16:56
обстріл
Російські загарбники обстріляли Вовчанськ і громаду: загинула жінка, п'ятеро людей поранені
16:51
обстріл, ППО
Сили оборони збили ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщини
16:46
"Бастіон", Новоросійськ
Росіяни змінили розташування "Бастіону" у Новоросійську, - "Атеш"
16:44
Дональд Туск
Польща виділить $2,5 млрд для фортифікацій на кордоні з Росією та Білоруссю, - Туск
16:28
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Анчелотті довіриться Луніну у матчі "Реала" з "Вільярреалом"
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Торговельні війни між США і Китаєм тривають
16:02
електронна черга
Міноборони тестує електронну чергу до ТЦК
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV