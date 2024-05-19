У декількох регіонах РФ пролунали вибухи: у Краснодарському краї палає НПЗ

Про це інформує російське видання ASTRA.

Близько 04:00 жителі Виборга Ленінградської області повідомили про потужний вибух, після чого виникла пожежа.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що інформація про атаку БПЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності. За його словами. у будівлі старої виборзької нафтобази стався у зв'язку з використанням піротехнічних засобів.

Пізніше вибухи пролунали у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Було помітно, як підіймається дим в районі НПЗ.

Оперативний штаб регіону прозвітував, що вночі безпілотники намагалися атакувати об'єкти на території Слов'янського та Кущівського районів. Так, в останньому після падіння одного з БПЛА виникло локальне загоряння, яке нібито не зачепило території населених пунктів.

Водночас за їхніми словами, у Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Займань начебто також не зафіксовано.

За даними видання, у Кущівському районі дрони таки атакували місцевий військовий аеродром. В оперштабі цього не підтверджували, проте заявили, що виникло "локальне загоряння".

Крім того, як заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, вночі один із дронів впав на храм Сергія Радонезького в селі Мале Городище. За його словами, у селі Петрівка через атаку БПЛА постраждали двоє людей: у жінки та чоловіка мінно-вибухові травми та осколкові поранення різних частин тіла.

Водночас міноборони РФ звітує про знищення засобами ППО 9 ракет ATACMS та одного БПЛА над Кримом, трьох БПЛА над Білгородською областю та 57 дронів знищених та перехоплених над Краснодарським краєм.