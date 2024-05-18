Окупанти вдарили по житловому сектору у Харкові: постраждали 5 людей
Серед дня суботи, 18 травня, у Харкові пролунали декілька вибухів. Росіяни вдарили по житловому сектору міста, унаслідок чого відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих людей
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, внаслідок прильоту по житловому сектору зруйновано кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих.
Раніше міський голова написав у телеграм, що у місті пролунала серія вибухів і закликав містян бути обережними.
Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по Харкову. За його словами, інформація про постраждалих перевіряється профільними службами.
О 14:30 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, а згодом стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
- Удень 17 травня росіяни завдали кількох ударів по Харкову. Унаслідок цього відомо про чотирьох загиблих і 30 постраждалих мешканців міста, двоє поранених - у важкому стані.
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