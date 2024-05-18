Окупанти вдарили по житловому сектору у Харкові: постраждали 5 людей

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок прильоту по житловому сектору зруйновано кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих.

Раніше міський голова написав у телеграм, що у місті пролунала серія вибухів і закликав містян бути обережними.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по Харкову. За його словами, інформація про постраждалих перевіряється профільними службами.

О 14:30 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, а згодом стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.