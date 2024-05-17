Росіяни вдарили КАБами по Харкову: відомо про загиблих і постраждалих мирних жителів

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Станом на 16:30 відомо про двох загиблих і 13 постраждалих унаслідок обстрілу.

Вибух пролунав близько 15:40 п'ятниці, 17 травня

За попередніми даними, окупанти завдали двох ударів КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

Станом на 16:00 було відомо про пʼятьох постраждалих цивільних чоловіків. Проте вже о 16:17 міський голова Харкова написав, що за уточненою інформацією, в місті внаслідок удару одна людина загинула, чотирьох поранено.