Зеленський розповів, на скільки РФ просунулася на Харківщині

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна має потужні бригади. Завдяки цьому ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами - те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків.

За словами президента, "Вовчанськ - їх ціль, зрозуміло".

"Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні - нашими Силами оборони ситуація стабілізована", - повідомив Зеленський.

Також президент додав, що "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули".