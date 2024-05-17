Зеленський розповів, на скільки РФ просунулася на Харківщині
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія просунулася не більше, ніж на 10 км на Харківському напрямку
Про це повідомляє "РБК-Україна".
"На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна має потужні бригади. Завдяки цьому ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами - те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків.
За словами президента, "Вовчанськ - їх ціль, зрозуміло".
"Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні - нашими Силами оборони ситуація стабілізована", - повідомив Зеленський.
Також президент додав, що "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули".
- Протягом доби четверга, 17 травня, на фронті відбулось 114 бойових зіткнень. У Вовчанську Харківської області ситуація контрольована.
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