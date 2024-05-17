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Зеленський розповів, на скільки РФ просунулася на Харківщині

17 травня, 2024 п'ятниця
10:29
Війна з Росією Президент України Володимир Зеленський
Зміст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія просунулася не більше, ніж на 10 км на Харківському напрямку

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна має потужні бригади. Завдяки цьому ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами - те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків.

За словами президента, "Вовчанськ - їх ціль, зрозуміло".

"Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні - нашими Силами оборони ситуація стабілізована", - повідомив Зеленський.

Також президент додав, що "до бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія - це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули".

  • Протягом доби четверга, 17 травня, на фронті відбулось 114 бойових зіткнень. У Вовчанську Харківської області ситуація контрольована.
Теги:
Володимир Зеленський
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
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