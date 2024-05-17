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На фронті відбулось 114 бойових зіткнень, у Вовчанську контрольована ситуація, - Генштаб

17 травня, 2024 п'ятниця
00:22
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ
Зміст

Протягом доби четверга, 17 травня, на фронті відбулось 114 бойових зіткнень, росіяни здійснили майже 2,8 тис. обстрілів позицій наших військ

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 16 травня.

"Російські окупанти завдали чотири ракетні, із застосуванням семи ракет, та 70 авіаційних ударів, застосували 431 дрон-камікадзе, здійснили майже 2800 обстрілів позицій наших військ", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

З початку доби четверга відбулося 114 бойових зіткнень, 5 з них ще тривають (прим. - станом на 23:30 16 травня).

  • На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Наші воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована.
  • На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито 6 атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.
  • На Лиманському напрямку противник 8 разів безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Сіверському напрямку відбито 4 атаки противника. Триває бій на напрямку Берестове - Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.
  • На Краматорському напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону наших військ. Дві атаки ворога наші захисники відбивають на напрямках Бахмут - Кліщіївка, Опитне - Андріївка. Ситуація контрольована.
  • На Покровському напрямку відбулося 35 атак противника. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування. Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.
  • На Курахівському напрямку противник здійснив 12 спроб прорвати оборону наших військ. В ході боїв втрат позицій не допущено.
  • На Времівському напрямку противник здійснив 9 безрезультатних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.
  • На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили девʼять атак противника на напрямку Олешківські Піски – Кринки. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

"Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони, суттєвих змін в обстановці не відбулось.  
Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій,  завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо", - наголосили у Генштабі.

Втрати росіян

Протягом 16 травня росіяни втратили на Харківському напрямку 160 осіб та 21 одиницю озброєння та військової техніки.

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