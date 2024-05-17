Росія атакує Україну "шахедами" та ракетами: у Харкові та Полтаві пролунали вибухи
Російська армія вночі 16 травня атакує територію України "шахедами" та ракетами. У Полтаві пролунали вибухи, у Харкові зафіксували влучання
Про загрозу повідомили Повітряні сили.
Близько 22:00 під загрозою атаки безпілотників були Запорізька область, Дніпропетровщина, Сумщина та Харківщина.
Згодом стало відомо, що "шахеди" рухаються у напрямках:
- із Запорізької на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро
- на межі Сумщини та Харківщини - у напрямку Полтавщини
- на Харківщині - у напрямку Харкова та Чугуєва
- на Полтавщині - у напрямку Полтави
Після 0:45 дрони зафіксували на півдні. Вони рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північ.
У Харкові зафіксовано влучання
О 23:23 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи.
"Працює ППО, не покидайте укриттів та будьте обережні", - написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Згодом Синєгубов поінформував, що відомо про приліт у Холодногірському районі Харкова. На місці влучання виникла пожежа. Натомість Терехов написав, що приліт стався в Основʼянському районі. О 23:23 у Харкові знову пролунав вибух.
За словами очільника Харківської ОВА, росіяни завдали щонайменше п'ять ударів по місту безпілотниками.
Згодом Синєгубов повідомив про ракетний удар по місту. За даними Суспільного, у місті пролунало близько десятка вибухів - станом на 0:15.
ОВА: За уточненою інформацією, зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило.
Вибухи у Полтаві
Водночас Суспільне повідомляє, що у Полтаві о 23:41 було чутно звук вибуху. О 23:46 вибухи пролунали знову.
"Ворог атакує Полтавщину! До відбою перебувайте в укриттях!", - невдовзі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
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