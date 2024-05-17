Росія атакує Україну "шахедами" та ракетами: у Харкові та Полтаві пролунали вибухи

Про загрозу повідомили Повітряні сили.

Близько 22:00 під загрозою атаки безпілотників були Запорізька область, Дніпропетровщина, Сумщина та Харківщина.

Згодом стало відомо, що "шахеди" рухаються у напрямках:

із Запорізької на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро

на межі Сумщини та Харківщини - у напрямку Полтавщини

на Харківщині - у напрямку Харкова та Чугуєва

на Полтавщині - у напрямку Полтави

Після 0:45 дрони зафіксували на півдні. Вони рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північ.

У Харкові зафіксовано влучання

О 23:23 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи.

"Працює ППО, не покидайте укриттів та будьте обережні", - написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом Синєгубов поінформував, що відомо про приліт у Холодногірському районі Харкова. На місці влучання виникла пожежа. Натомість Терехов написав, що приліт стався в Основʼянському районі. О 23:23 у Харкові знову пролунав вибух.

За словами очільника Харківської ОВА, росіяни завдали щонайменше п'ять ударів по місту безпілотниками.

Згодом Синєгубов повідомив про ракетний удар по місту. За даними Суспільного, у місті пролунало близько десятка вибухів - станом на 0:15.

ОВА: За уточненою інформацією, зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило.

Вибухи у Полтаві

Водночас Суспільне повідомляє, що у Полтаві о 23:41 було чутно звук вибуху. О 23:46 вибухи пролунали знову.

"Ворог атакує Полтавщину! До відбою перебувайте в укриттях!", - невдовзі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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