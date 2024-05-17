У Новоросійську РФ скаржаться на вибухи: дрони нібито атакували порт і НПЗ
У ніч проти 17 травня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Унаслідок цього нібито є влучання у порт та Туапсинський нафтопереробний завод
Про це повідомляє "Астра".
Зазначається, що місцеві жителі зафіксували щонайменше 33 безпілотники та понад 35 вибухів у Новоросійську. Після цього у порту пропало світло.
Уже пізніше у Туапсе Краснодарського краю пролунали вибухи. Там нібито була атакована НПЗ.
За словами оперштабу Краснодарського краю, внаслідок падіння БПЛА стався спалах на території НПЗ, спеціальні служби розпочали гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що російська ППО нібито "придушила" 10 безпілотників: "Унаслідок падіння апаратів виникли локальні загоряння, які зараз ліквідуються. За попередньою інформацією, постраждалих немає".
- У ніч з 16 на 17 травня ударні безпілотники атакували тимчасово окупований Крим.
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