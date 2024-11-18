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Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek

Ксенія Золотова
18 листопада, 2024 понедiлок
16:45
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп підтримав заклики до плану оголошення надзвичайного стану в США з використанням військових ресурсів для реалізації програм масової депортації

Зміст

Про це пише Newsweek.

На своїй сторінці у соцмережі Truth Social новообраний президент відповів на повідомлення про те, що він розглядає цей крок, щоб забезпечити використання військових ресурсів для здійснення депортації іноземців, які незаконно в’їхали до США.

Newsweek зв’язався з командою Трампа, після чого консервативний коментатор Том Фіттон сказав у дописі: "У звітах нова адміністрація Трампа готова оголосити надзвичайний стан у країні та використовуватиме військові ресурси, щоб зупинити вторгнення Байдена за допомогою програми масової депортації".

Відповідаючи на зауваження Фіттона, Трамп написав: "Правда".

Фіттон є відомим консервативним активістом і президентом Judicial Watch, громадської групи, яка займається розслідуванням корупції в уряді.

Раніше Трамп попередив, що залучить Національну гвардію, а також урядові установи для реалізації запропонованої ним політики депортації. Однак існують питання щодо правових обмежень участі військових у внутрішніх правоохоронних органах.

"У перший день я запущу найбільшу програму депортації злочинців в історії Америки", — казав Трамп під час передвиборчої кампанії.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп анонсував призначення мільярдера Ілона Маска головою нового департаменту урядової ефективності у своїй адміністрації.
Теги:
Новини
мігранти
Дональд Трамп
США
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