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У РФ заявили про пожежу на нафтобазі у Краснодарському краї після нібито атаки БПЛА

31 травня, 2024 п'ятниця
06:49
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч проти 31 травня РФ заявила про нібито атаку безпілотників на нафтобазу в Темрюкському районі Краснодарського краю, після чого там спалахнула пожежа. Начебто є постраждалі

Зміст

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА-новости".

Там заявили, що російська ППО відбила у Краснодарському краї масовану атаку безпілотників. У Новоросійську шукають апарати, що впали, постраждалих і руйнувань немає, заявив очільник області.

"Проте за повітряного удару постраждала нафтобаза в Темрюкському районі. Горять 3 цистерни з нафтопродуктами, йде ліквідація спалаху. За словами Кондратьєва (голови Краснодарського краю РФ, - ред.), є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази", - йдеться у повідомленні.

Згодом росЗМІ поінформувало, що пожежу на нафтобазі у Темрюкському районі Краснодарського краю загасили.

  • Ввечері понеділка, 27 травня, у Міноборони Росії заявили, що над територією Московської області російська ППО нібито збила малорозмірну повітряну кулю.
Теги:
Відео
Росія
ППО
російська армія
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