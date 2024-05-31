У РФ заявили про пожежу на нафтобазі у Краснодарському краї після нібито атаки БПЛА
У ніч проти 31 травня РФ заявила про нібито атаку безпілотників на нафтобазу в Темрюкському районі Краснодарського краю, після чого там спалахнула пожежа. Начебто є постраждалі
Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА-новости".
Там заявили, що російська ППО відбила у Краснодарському краї масовану атаку безпілотників. У Новоросійську шукають апарати, що впали, постраждалих і руйнувань немає, заявив очільник області.
"Проте за повітряного удару постраждала нафтобаза в Темрюкському районі. Горять 3 цистерни з нафтопродуктами, йде ліквідація спалаху. За словами Кондратьєва (голови Краснодарського краю РФ, - ред.), є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази", - йдеться у повідомленні.
Згодом росЗМІ поінформувало, що пожежу на нафтобазі у Темрюкському районі Краснодарського краю загасили.
- Ввечері понеділка, 27 травня, у Міноборони Росії заявили, що над територією Московської області російська ППО нібито збила малорозмірну повітряну кулю.
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