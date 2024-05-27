"Новий рекорд діапазону ураження": український БПЛА атакував РЛС у Росії на відстані понад 1800 км, - ЗМІ
У неділю, 26 травня, безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував загоризонтну радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області РФ
Про це інформує "Українська правда" з посиланням на власні джерела у розвідці.
"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - заявив співрозмовник видання.
Зазначається, що детальні наслідки ураження уточнюються.
Довідка. РЛС "Вороніж М" є складовою сімейства російських стаціонарних загоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Зокрема, ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6000 км.
Фото: Вікіпедія
- Тим часом уже 27 травня у Росії заявили, що через атаку дронів на Орловську область відбулося падіння БПЛА на територію двох паливно-заправних станцій у місті Лівни, унаслідок чого начебто є жертви.
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